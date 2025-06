Značajan porast interesovanja za upis na osnovne studije UCG

Podgorica, (MINA) – Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) značajno je poraslo interesovanja za upis na osnovne studije, saopštili su iz te visokoškolske ustanove, navodeći da se u prvom upisnom roku prijavilo 2.639 kandidata, što je oko 300 više nego prošle godine.

Iz UCG su kazali da više od polovine organizacionih jedinica bilježi visok stepen popunjenosti i da su pojedini programi već u prvom roku imali veći broj prijavljenih kandidata nego što je planirano.

Prorektor za nastavu UCG Veselin Mićanović rekao je da značajan porast interesovanja predstavlja potvrdu kvaliteta, stabilnosti i raznolikosti studijskih programa koje nudi Univerzitet.

On je podsjetio da će, iako je interesovanje za upis bilo veliko, drugi upisni rok biti raspisan za preostala slobodna mjesta.

“To je dodatna prilika za sve koji nijesu konkurisali u prvom roku, ili nijesu ostvarili dovoljan broj bodova”, kaže se u saopštenju.

Mićanović je kazao da je Medicinski fakultet zabilježio 398 prijava na 185 mjesta, što je gotovo dvostruko više od planiranog.

“Prijemni ispiti slijede za Stomatologiju i Medicinu, ali je već sada broj prijava za oba programa znatno premašio očekivanja – za Medicinu je 150 prijavljenih na 40 mjesta, dok je za Stomatologiju 32 kandidata na 20 mjesta”, kaže se u saopštenju.

Mićanović je rekao da je visoko interesovanje zabilježeno i na programima Farmacija, Primijenjena fizioterapija i Visoka medicinska škola, gdje je broj prijavljenih takođe gotovo dvostruko veći od broja raspisanih mjesta.

U saopštenju se navodi da arhitektonski fakultet, koji takođe ima prijemni ispit, tradicionalno bilježi visoko interesovanje – 89 prijava na 50 mjesta.

“Na Pravnom fakultetu evidentirano je 278 prijava na 210 mjesta, čime taj program nastavlja da bude među najtraženijima”, kaže se u saopštenju.

Mićanović je kazao da Fakultet političkih nauka, sa 156 kandidata na 140 mjesta, takođe ima popunjenost mjesta u prvom roku na sva tri studijska programa: Politikologija – međunarodni odnosi, Medijske studije i novinarstvo i Socijalna politika i socijalni rad.

“Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, programi Ekonomija i Menadžment su u potpunosti popunjeni, dok su za drugi upisni rok preostala mjesta na samofinansirajućem programu na engleskom jeziku – Biznis i ekonomija, kao i na Menadžmentu u Bijelom Polju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su na Filozofskom fakultetu četiri od devet studijskih programa zabilježili veći broj prijava od raspoloživih mjesta – Pedagogija, Psihologija, Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i Obrazovanje učitelja.

Mićanović je kazao da su slobodna mjesta za drugi rok ostala na programima Istorija, Sociologija, Filozofija, Geografija i Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku.

“Na Elektrotehničkom fakultetu, program Primijenjeno računarstvo je, kao i ranijih godina, u potpunosti popunjen. Veliko interesovanje postoji i za programe Energetika i automatika, kao i Elektronika, telekomunikacije i računari, za koje će biti mjesta u drugom upisnom roku”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na Građevinskom fakultetu interesovanje takođe izraženo, sa 86 prijavljenih kandidata na 110 raspisanih mjesta.

Mićanović je rekao da su se za novi studijski program Hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) prijavila 23 kandidata na 20 raspisanih mjesta, što pokazuje da je interesovanje za taj program opravdalo očekivanja.

“Na istom fakultetu, broj prijava za Računarstvo i informacione tehnologije premašio je broj mjesta, dok je interesovanje bilo visoko i za program Računarske nauke, gdje će biti slobodnih mjesta u drugom upisnom roku”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su mjesta ostala i na programima Matematika, Matematika i računarske nauke, Fizika i Biologija.

“Kad je riječ o umjetničkim fakultetima, kojima takođe predstoje prijemni ispiti, programi koji tradicionalno privlače veći ili prekomjeran broj kandidata, što je slučaj i ove godine, su Gluma (Fakultet dramskih umjetnosti), Grafički dizajn (Fakultet likovnih umjetnosti) i Izvođačke umjetnosti (Muzička akademija)”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da prijemni ispiti za fakultete koji ih organizuju, uključujući i umjetničke fakultete, slijede 1. i 2. jula.

“Iako pojedini studijski programi bilježe rast ili popunjenost veću od 50 odsto kada je riječ o prijavama, pored pomenutih programa, veći odziv kandidata u drugom roku očekuje se na Pomorskom fakultetu Kotor, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Mašinskom, Metalurško-tehnološkom, Biotehničkom, Filološkom i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo”, kaže se u saopštenju.

Mićanović je rekao da značajan rast broja prijavljenih, prekomjerne prijave na brojnim programima i visok nivo organizacije upisnog procesa potvrđuju da UCG ostaje stub visokog obrazovanja i povjerenja mladih generacija.

“Drugi upisni rok biće prilika za sve one koji žele da postanu dio akademske zajednice UCG“, zaključio je Mićanović.

