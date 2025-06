Značajan napredak u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Uprava policije ostvarila je značajan napredak u oblasti borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala, postižući mjerljive i respektabilne rezultate, kroz jačanje policijske saradnje, primjenu evropskih standarda i intenzivnu međunarodnu koordinaciju, kazao je vršilac dužnosti direktora policije Lazar Šćepanović.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Šćepanović učestvovao na Prvoj Generalnoj skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope (SEPCA), održanoj u okviru predsjedavanja Albanije, gdje je bio govornik na tri tematska panela.

„Na prvom panelu koji je bio posvećen izazovima ilegalnih migracija, trgovini ljudima i krijumčarenju migranata, Šćepanović je istakao važnost Generalne skupštine kao prilike za razmatranje ključnih bezbjednosnih izazova u regionu Jugoistočne Evrope, posebno u kontekstu regionalne saradnje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on naglasio značaj zajedničkih napora na jačanju regionalnih inicijativa i prepoznavanja SEPCA kao kredibilnog partnera u oblasti međunarodne bezbjednosti.

Crna Gora je, prema njegovim riječima, kroz ažuriranu verziju nacionalne Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA 2024), definisala ilegalne migracije i trgovinu ljudima kao nacionalni prioritet.

„Uprava policije je tokom prethodnog perioda ostvarila značajan napredak u identifikaciji i procesuiranju počinilaca tih krivičnih djela, kroz strateško partnerstvo sa Europolom i operativne aktivnosti u okviru EMPACT platforme“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Crna Gora, u segmentu migracione politike, usklađuje normativni okvir sa evropskim standardima i da je posebna pažnja posvećena vođenju krivičnih istraga.

Iz policije su rekli da je Šćepanović, kao primjer uspješne međunarodne saradnje, istakao predmet „Alibaba“, realizovan uz podršku Europola, Fronteksa i EU4FAST projekta, pri čemu Crna Gora aktivno doprinosi razbijanju krijumčarskih mreža duž Balkanske rute, što dodatno potvrđuje posvećenost Uprave policije evropskim vrijednostima.

On je u okviru drugog panela, posvećenog borbi protiv organizovanog kriminala i jačanju regionalne saradnje putem zajedničkih istražnih timova, naglasio da je za suočavanje sa tim bezbjednosnim izazovom neophodna snažna institucionalna saradnja, kako na nacionalnom, tako i regionalnom i međunarodnom nivou.

„SEPCA je, u tom kontekstu, prepoznata kao važna platforma koja doprinosi efikasnijoj saradnji“, kaže se u saopštenju.

Uprava policije Crne Gore je, kako je istakao Šćepanović, u potpunosti posvećena jačanju partnerskih odnosa.

„Pri čemu razmjena informacija, interoperabilnost baza podataka, uspostavljanje jedinstvene međunarodne kontakt tačke i zajedničke akcije predstavljaju ključne elemente koji crnogorsku policiju pozicioniraju kao relevantnog i pouzdanog partnera u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala“, kaže se u saopštenju.

To, kako je saopšteno, potvrđuju i posljednji izvještaji Evropske komisije.

U saopštenju se navodi da Crna Gora, zbog svog geografskog položaja, često predstavlja tranzitnu rutu za krijumčarenje narkotika i drugih ilegalnih roba, što dodatno naglašava potrebu za regionalnim pristupom.

„Uprkos brojnim izazovima, Šćepanović je saopštio da je Uprava policije Crne Gore u prethodnom periodu ostvarila značajan napredak u oblasti borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala, postižući mjerljive i respektabilne rezultate, kroz jačanje policijske saradnje, primjenu evropskih standarda i intenzivnu međunarodnu koordinaciju“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da, u tom kontekstu, regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi ostaju ključni preduslovi za napredak u procesu evropskih integracija, pri čemu Uprava policije ostaje posvećena nastavku intenzivne saradnje sa regionalnim i međunarodnim partnerima.

Ššepanović je na trećem panelu, posvećenom sajber kriminalu, ukazao na njegovu dinamičnu evoluciju, složenost i sofisticiranost savremenih prijetnji, zbog čega je Crna Gora prepoznala tu oblast kao jedan od nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.

„Podsjetio je na iskustvo Crne Gore iz perioda kada je bila meta više sajber napada usmjerenih na kritičnu infrastrukturu, ističući da je u prethodnom periodu zabilježen i porast phishing i smishing napada na korisnike bankarskih usluga, kao i sve učestalijih investicionih prevara povezanih sa kriptovalutama“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Šćepanovića, efikasna istraga sajber kriminala zahtijeva tehničku ekspertizu, brzu reakciju i pravnu harmonizaciju.

„Pri čemu se kao ključni izazovi identifikuju sporost međunarodnih procesa u dostavljanju podataka i pravne pomoći, razlike u zakonodavnim okvirima i ograničen pristup podacima iz privatnog sektora“, kaže se u saopštenju.

Šćepanović je naglasio da, u takvom kontekstu, regionalna saradnja dobija na značaju, a SEPCA se ističe kao važan okvir za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv sajber prijetnji.

„Takođe, značajnu ulogu ima i Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana sa sjedištem u Podgorici, prepoznat u okviru Berlinskog procesa“, navodi se u saopštenju.

Šćepanović je istakao neophodnost unapređenja zakonodavnih, operativnih, kadrovskih, tehničkih i finansijskih kapaciteta, kao i edukacije specijalizovanih timova i razvoja zajedničkih strategija u cilju pružanja jedinstvenog odgovora.

Navodi se da je brza, sigurna i efikasna razmjena podataka o prijetnjama ključna za pravovremen odgovor.

Šćepanović je ukazao da SEPCA mora dodatno osnažiti ulogu kroz strateško planiranje i nove inicijative.

Uprava policije Crne Gore će, kako je poručio, ostati dosljedna principima efikasne međunarodne saradnje, kao osnovi za uspješnu borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala.

On je dodao da očekuje da će zajednički napori rezultirati jačanjem kohezije policijskih službi u regionu i jedinstvenim odgovorom na savremene bezbjednosne izazove.

