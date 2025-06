Značajan korak u jačanju kulturnih i medijskih veza sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Posjeta ministarke kulture i medija Tamare Vujović Grčkoj biće značajan korak u jačanju kulturnih i medijskih veza između dvije države, kao i potvrdu obostrane spremnosti da se saradnja podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Delegacija Ministarstva kulture i medija, u susret zvaničnoj posjeti Vujović Grčkoj, sastala se sa ambasadorom Grčke u Crnoj Gori Dimitrosom Gioldasisom.

„Sastanak je bio prilika za usklađivanje stavova i razmjenu informacija u vezi sa planiranim razgovorima na najvišem nivou, koji su predviđeni tokom posjete Atini i Solunu od danas do 18. juna“, kaže se u saopštenju.

Gioldasis je istakao da Grčka prepoznaje oblast kulture kao strateški važnu, ne samo u kontekstu očuvanja identiteta i vrijednosti, već i kao snažan instrument ekonomskog razvoja.

On je naglasio da kultura ima snažnu ulogu u unapređenju turističke ponude, doprinosi stvaranju imidža zemlje, kao i generisanju prihoda i otvaranju novih radnih mjesta.

Navodi se da je na sastanku istaknuto da je važan razvoj kulturnog turizma, kao mosta koji povezuje očuvanje kulturne baštine sa savremenim ekonomskim tokovima.

„Sagovornici su se saglasili da kulturni turizam može predstavljati važan pokretač održivog razvoja, naročito u manjim sredinama koje baštine autentične kulturne sadržaje“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je posebna pažnja tokom sastanka bila posvećena temi zaštite i konzervacije kulturnog nasljeđa, sa fokusom na ikonu Bogorodice Filermose.

Kako su rekli, na sastanku su razmijenjene informacije o planovima za dolazak grčkih stručnjaka u Crnu Goru, koji će pružiti ekspertsku podršku u procesu konzervacije te izuzetno značajne kulturne i duhovne baštine.

„Dogovoreno je da se tokom zvanične posjete posebno razgovara o mogućnostima korišćenja fondova Evropske unije (EU) namijenjenih kulturi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će delegacija Crne Gore imati uvid u grčko iskustvo u pripremi i realizaciji EU projekata u oblasti kulture i medija, kako bi se unaprijedili administrativni kapaciteti i povećalo učešće crnogorskih institucija i organizacija u ovim programima.

Na sastanku je ocijenjeno da je izuzetno važno dalje jačanje saradnje između dva naroda.

„Zajedničke inicijative, razmjene i projekti doprinose ne samo institucionalnom povezivanju, već i zbližavanju ljudi, što je temelj dugoročne saradnje i stabilnih bilateralnih odnosa“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, tokom sastanka su razmatrana ključna pitanja koja će biti predmet predstojećih bilateralnih susreta, sa posebnim naglaskom na oblasti kulture, medijskih politika, zaštite i digitalizacije kulturne baštine, kao i jačanja institucionalne saradnje između dvije zemlje.

Dodaje se da je poseban akcenat stavljen i na zajedničke inicijative u borbi protiv dezinformacija, promociji medijske pismenosti i bezbjednosti novinara.

Iz Ministarstva su kazali da je planirano da Vujović u Atini održi bilateralne sastanke sa potpredsjednikom Vlade i portparolom grčke Vlade Pavlosom Marinakisom, kao i sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni.

„Na ovim sastancima biće riječi o konkretnim modelima saradnje, razmjeni iskustava u oblasti kulturne politike, te promociji evropskih vrijednosti kroz zajedničke projekte“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da će, tokom posjete, delegacija Crne Gore učestvovati i na međunarodnoj konferenciji u Solunu, posvećenoj bezbjednosti novinara, u organizaciji Međunarodnog centra za novinare i Univerziteta „Aristotel“.

Kako je najavljeno, predviđeno je da Vujović otvori konferenciju, dok će direktor Direktorata za medije, Nedjeljko Rudović, učestvovati na panelu posvećenom unapređenju nacionalnih politika i regionalne saradnje u oblasti medijskih sloboda.

„Očekuje se da će predstojeća posjeta predstavljati značajan korak u jačanju kulturnih i medijskih veza između Crne Gore i Grčke, kao i potvrdu obostrane spremnosti da se saradnja podigne na viši nivo“, navodi se u saopštenju.

