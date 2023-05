Živković: Vjerujem da će građani prepoznati ozbiljnu politiku

Podgorica, (MINA) – Političku stabilnost u Crnoj Gori, dok su na vlasti bili Demokratska partija socijalista (DPS) i njeni koalicioni partneri, niko nije uspio ni da poljulja, kazao je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada”, Danijel Živković.

On je rekao da vjeruje da će građani na parlamentarnim izborima prepoznati ono što je ispravna, odgovorna i ozbiljna politika.

“Vjerujem da će građani znati da cijene kako se odgovorna politika prethodnih vlada, koje su sačinjavale partija naše koalicije, odnosila prema Herceg Novom”, naveo je Živković na tribini u tom gradu.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, rekao da su dvije prethodne vlade nemarom i neradom doveli Herceg Novi u potčinjeni položaj.

“Vidimo kako djeluje nerad i nemar, kako državne, tako i lokalne administracije na razvoj Herceg Novog“, kazao je Živković.

On je rekao da lokalna samouprava nije ispunila obećanje o projektu šetališta od Titove vile do Galeba.

„Umjesto završenog šetališta do kraja maja, kako je to već najavljeno, vidimo da je predsezona potpuno uništena”, naveo je Živković.

On se, kako je saopšteno, osvrnuo na situaciju sa Institutom Simo Milošević u Igalu, kao i na trajektnu liniju Kamenari – Lepetani.

Živković je kazao da se umjesto odgovornog odnosa prema Herceg Novom vidi ignorantski, kao i da su prethodne tri godine u potpunosti izgubljene.

“Nekad mi je za ove tri godine djelovalo da je Crna Gora podijum za izvođenje nekih eksperimenata, koji nijesu prošli“, rekao je Živković.

On je naveo da su njihove vlasti bile ozbiljne i odgovorne.

„Niko nije na drugoj strani uspio ni da poljulja političku stabilnost u Crnoj Gori dok je naša koalicija bila na vlasti“, ocijenio je Živković.

On je dodao da su znali kako da se dogovore iza zatvorenih vrata za stolom.

„Oni ne samo da iza zatvorenih vrata ne mogu da se dogovore, nego i javno na sceni iza govornica saopštavaju jedni o drugima najteže uvrede”, naveo je Živković.

Portparol Socijaldemokrata i kandidat za poslanika Nikola Zirojević izrazio je želju da Herceg Novi ponovo bude turistički centar Crne Gore.

“Mi želimo da Herceg Novi sjutra bude kao Portonovi, koji je zaostavština onih ranijih vlada, čiji su oslonac bile ove političke partije koje su formirale koaliciju “Zajedno!”“, kazao je Zirojević.

On je rekao da žele Herceg Novi koji će biti moderna turistička destinacija.

„Da bude grad otvoren za sve, bez obzira na to kako se ko osjećao i izjašnjavao, u kojem niko bez obzira na svoja opredjeljenja neće biti šikaniran”, istakao je Zirojević.

Kandidatkinja za poslanicu Zoja Bojanić Lalović ocijenila je da je Crna Gora danas u velikoj krizi i kulturnog i civilizacijskog identiteta.

“Kao neko ko se nalazi na listi koalicije “Zajedno!” mislim da je to misija od posebnog istorijskog značaja, zato što se Crna Gora danas nalazi u jednom od najizazovnijem trenutku u svojoj istoriji“, rekla je Bojanić Lalović.

Poslanički kandidat Andrija Radman naveo je da je DPS zajedno sa svojim koalicionim partnerima za vrijeme svoje vlasti kritikovan da je zaboravio na Herceg Novi.

“DPS i koalicioni partneri ne bi nikada dozvolili da pomorski saobraćaj poslije više decenija ode iz Herceg Novoga. Da porezi i primanja koja su uvijek pripadala Herceg Novom odu negdje drugo”, rekao je Radman.

