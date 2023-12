Živković: Obezbijeđeni kontrolni mehanizmi, popis može početi sjutra

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori obezbijeđeni su svi kontrolni mehanizami iz sporazuma za održavanje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, pa popis može početi sjutra, rekao je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Živković je na konferenciji za medije rekao da je, nakon izrade tehničke dokumentacije za softver za provjeru podataka, ispunjen i posljednji uslov iz sporazuma koji je potpisan između predstavnika vlasti, opozicije i vijeća manje brojnih naroda.

“Na današnji dan možemo konstatovati da su ispunjeni svi uslovi kontrolnih mehanizama iz tog sporazuma i da popis može početi sjutra”, kazao je Živković.

On je naveo da će opozicija imati dva predstavnika u popisnim komisijama, kao i da je prihvaćen zahtjev da u sastav popisnih komisija uđu i predstavnici manje brojnih naroda.

Prema njegovim riječima, popisivači i instruktori su izabrani ponovo na paritetnoj osnovi.

“A danas smo dobili i zvanično stav komisije o izradi tehničke dokumentacije za softver na osovu kojeg će građani moći da provjere sve što je uneseno u bazu podataka”, kazao je Živković.

On je naveo da je u Skupštini formiran Odbor, u kojem su predstavnici opozicije takođe na paritetnoj osnovi, koji će se baviti praćenjem sprovođenja popisa.

Kako je Živković dodao, u radu Odbora učešće mogu uzeti predstavnici Vlade, Monstata, akademske zajednice, nevladinog sektora a on će se konkretno baviti kompletnim procesom sprovođenja popisa.

“Obezbijeđena je i mogućnost ručnog brojanja podataka o naciji, vjeri i jeziku gdje će se, na reprezentativnom uzorku od tri odsto, nakon brojanja tih podataka vidjeti se da li se slaže sve ono što je prikupljeno sa terena i u bazi podataka”, rekao je Živković.

On je kazao da su pokazali Crnoj Gori da, ukoliko postoji dovoljno zrelosti vlasti i opozicije, mogu rješavati krupne i važne izazove pred kojim se nalazi crnogorsko društvo.

“Popis nije bio statistička kategorija kako se to najavljivalo na samom početku, što je pokazala prethodna vlada Dritana Abazovića koja je kroz svoje nedolično i neodgovorno ponašanje spremala popisnu prevaru zajedno sa svojim nalogodavcima”, naveo je Živković.

On je rekao da, kroz dva odlaganja popisa, nijesu pristajali da krenu u realizaciju popisa dok se ne obezbijede objektivno realni kontrolni mehanizmi.

Živković je rekao da do tih rezultata DPS nije došao sam već u sajdejstvu sa drugim opozicionim političkim subjektima, nevladinim sektorom, intelektualcima i medijskim sektorom.

“Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da smo u dobroj i sinhronizovanoj energiji uspjeli da obezbijedimo ovakve kontrolne mehanizme”, naveo je Živković.

On je kazao da će, uz pomoć tih kontrolnih mehanizama, pratiti sve što se dešava na terenu i da, ukoliko se uoči bilo kakva nepravilnost, mogu u svakom momentu reagovati i zaustaviti proces popisa.

“Zato molimo građane, instruktore i popisivače da se ponašaju u skladu sa zakonom. Samim tim, molimo građane da se, ukoliko uoče bilo koju nepravilnost, obrate predstavnicima opozicije u popisnim komisijama ili pravnom timu DPS-a”, naveo je Živković.

On je pozvao sve građane da se slobodno izjasne na predstojećem popisu, bez bilo kakvih pritisaka.

“Vjerujem da će svi građani razumjeti odgovornost, trenutno stanje u Crnoj Gori i da će tu odgovornost pokazati kroz izjašnjavanje na popisu kako bismo sačuvali dostojanstvo Crne Gore i tekovine 21. maja i evropsku perspektivu”, naveo je Živković.

Upitan kako će se on izjasniti, Živković je odgovorio da će se izjasniti kao Crnogorac koji govori crnogorskim jezikom.

Poslanik DPS-a Ivan Vuković je rekao da politika destrukcije prema Crnoj Gori, njenom građanskom biću i evropskoj perspektivi, koja se dominantno kanališe iz Beograda, ovih dana i sedmica doživljava svoj vrhunac.

“I to na način koji je krajnje neprimjeren u odnosima dvije nezavisne države. Predsjednik (Aleksandar) Vučić sebi daje za pravo da komentariše unutrašnje stvari Crne Gore i da projektuje neke rezultate. Čak ide tako daleko da dovodi u pitanje ustavni karakter države”, kazao je Vuković.

On je rekao da to nije ništa novo i da ta politika traje decenijama unazad.

Kako je Vuković dodao, to je ono na šta je DPS upozoravao u kontekstu priče o popisu.

On je ocijenio da bi to trebalo da bude razlog više da ljudi popis iskoriste da pokažu ličnu odgovornost i na taj način daju prilog zaštiti državnog dostojanstva.

“Da pošalju poruku da mi koji živimo u Crnoj Gori , ma kako se nacionalno i vjerski izjašnjavali nećemo dozvoliti bilo kome da uređuje stvari u našoj kući”, kazao je Vuković.

On je naveo da je vrlo indikativnan način na koji su Vučić, njegovi najbrliži saradnici i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije komentarisali popis.

“Koliko god to bilo neprijatno i koliko god opterećivalo ovaj proces, mislim da može da bude korisno za neke ljude da konačno raskrste sa određenim zabludama i iluzijama i da iskoriste popis da na sve to daju adekvatan odgovor”, naveo je Vuković.

