Živković nosilac koalicione liste, SDP ide samostalno

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će na predstojećim parlamentarnim izborima nastupiti u koaliciji sa Socijaldemokratama (SD), Liberalnom partijom (LP) i Demokratskom unijom Albanaca (DUA), odlučio je sinoć Glavni odbor DPS-a.

Nosilac izborne listi biće vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

Na listi DPS-a će se, kako prenose mediji, naći i Nikola Janović, Nermin Abdić, Drita Lola, Oskar Huter, Aleksandra Vuković, Ivan Vuković, Jevto Eraković, Abaz Dizdarević, Sonja Milatović, Zoja Bojanić Lalović, Andrija Nikolić, Nikola Rakočević, Dušan Raičević.

Glavni odbor Socijaldemokratske partije odbio je sinoć načelni dogovor vrha stranke sa DPS-om i odlučio da ta partija na izborima nastupi samostalno, prenosi Pobjeda.

Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 11. jun.

