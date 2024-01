Živković: Nema razvijene Crne Gore bez snažnog DPS-a

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) ostaće lojalna svojim idejama, vrijednostima i viziji evropske Crne Gore, poručio je kandidat za predsjednika DPS-a Danijel Živković i dodao da to neće poremetiti okolnost djeluju li iz vlasti ili opozicije.

On je, na stranačkoj tribini u Gusinju, u sklopu kampanje povodom stranačkih izbora, okupljenim članovima DPS poručio da upravo oni vraćaju vjeru i entuzijazam svima u partiji.

“Zato su ovi unutarpartijski izbori prilika da svima pošaljemo pravu poruku snage i jedinstvenosti naše partije“, rekao je Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je kazao da bi se sa bilo kog mjesta borio za interese DPS-a jer je ponosan što je član te partije.

„Još sam ponosniji što sa vama mogu da dijelim političku sudbinu u Crnoj Gori. Svi koji su ostali sa nama pokazali su da niko na njih ničim ne može izvesiti bilo kakav uticaj i oni su najzaslužniji što DPS postoji i što ćemo na narednim izborima biti najjači politički subjekt”, rekao je on.

Živković je kazao da je Bošnjačka stranka preuzela vlast u Gusinju, ali da DPS to neće obeshrabiti.

Prema njegovim riječima, posvećenost idejama prosperiteta i napretka na putu ka evropskoj porodici mora biti jača od bilo kakve težnje za ličnim dobitkom ili kratkoročnim beneficijama.

“Na lokalnim izborima koji se bliže, treba da ostvarimo ozbiljne rezultate! Svi zajedno moramo da vjerujemo da upravo Gusinje može da bude iskra iz koje ćemo pokrenuti talas naših izbornih pobjeda širom Crne Gore”, rekao je Živković.

On je poručio da će, na temeljima svega dobrog što je DPS izgradio, raditi na reorganizaciji partije, buđenju nove energije i afirmaciji stručnih, posvećenih i odgovornih, prije svih mladih ljudi.

Živković je istakao da vjeruje da takav DPS može donijeti novi impuls i vratiti Crnu Goru na kolosjek moderne Evrope, prve buduće članice EU.

“Evropu želimo dovesti kod nas, da ne bismo i dalje morali odavde da idemo tamo”, zaključio je Živković.

