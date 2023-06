Živković: Ne očekujem da će se vlada brzo formirati

Podgorica, (MINA) – Tok pregovora o formiranju nove izvršne vlasti u Crnoj Gori ne uliva optimizam, kazao je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da ne očekuje da će se vlada brzo formirati.

Živković je, u emisiji “Argumenti” na Televiziji Crne Gore, rekao je da bi cilj i suština pregovora trebalo da bude dvotrećinska većina, kako bi izvršna vlast dobila potpunu podršku u parlamentu.

On je rekao da danas Crna Gora nema Vladu, već tehnički mandat, kao i da država nema stabilnost i da ne može ići naprijed, prenosi portal RTCG.

“Nema suštinskog liderstva u vođenju pregovora, vode se neformalni razgovori, bez sadržine i suštine. I predstavnici DPS su imali neformalne razgovore skoro sa većinom političkih subjekata, s fokusom na naše tradicionalne političke partnere”, rekao je Živković.

Upitan da li su razgovarali sa liderom Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem, Živković je odgovorio da se na neprihvatljivosti DPS-a se ne može graditi neka politička platforma.

“Kada nemate političku hrabrost, onda to porađa kukavičluk, a on vodi u političku nestabilnost. Politika DPS-a je bila odlučnost da sprovede političke ciljeve. Spajić često govori i ono što vjerovatno i ne misli, ostavimo rezervu u odnosu na ono što izjavljuje”, rekao je Živković.

On je rekao da je uvijek moguće da se razgovara na temu formiranja vlasti, kao i da je teško prognozirati u ovom momentu.

“Dobro je što se vraćamo demokratskim procesima, ko je osvojio najviše glasova – neka dobije mandat da formira vladu. Ako on ne uspije, nemojte da imate bilo kakvu dilemu da imamo najviše političkog iskustva i da znamo mnogo više od političke konkurencije kako se formira vlast”, kazao je Živković.

On je rekao da u DPS-u žele stabilne političke prilike u naredne četiri godine.

“Svaki drugi eksperiment, od nas neće dobiti podršku”, istakao je Živković.

On je kazao da su u DPS-u zadovoljni rezultatom na vanrednim parlamentarnim izborima, dodajući da su ostvarili svoj cilj – sačuvati političku relevantnost.

Prema njegovim riječima, ta stranka je, uprkos nepovoljnom političkom ambijentu, pokazala snagu svoje politike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS