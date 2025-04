Živković: Iniciraćemo smjenu Mandića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) iniciraće smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, zbog slučaja u kom je njegov bratanić i član njegovog obezbjeđenja ranio dvije osobe, kazao je predsjednik DPS-a Danijel Živković.

On je rekao da će tražiti i kontrolno saslušanje Vrhovnog državnog tužioca Milorada Marakovića i direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića na Odboru za odbranu i bezbjednost.

Živković je, na konferenciji za novinare u parlamentu, kazao da će te dvije aktivnosti danas procesuirati.

“Odgovornost Mandića je dodatno i veća zbog činjenice da je on angažovao ovu osobu kao člana svog obezbjeđenja, svjestan da se radi o povratniku u izvršenju krivičnih dijela”, rekao je Živković.

Kako je naveo, Mandićev bratanić (Danilo Mandić) bio je u prethodnom periodu osuđen za krivično djelo nedozvoljeno nošenje oružja, a istovremeno se u evidencijama Uprave policije vodi kao bezbjednosno interesantno lice.

“Mi danas imamo situaciju da postoji ozbiljna sprega državnih organa da zataškaju cijeli slučaj, a radi se o ozbiljnom skandalu koji se mora izvesti na čistac”, rekao je Živković.

On je kazao da će nadležni državni organi morati da odgovore na tri ključna pitanja.

“Prvo, kako je moguće da su Uprava policije i bezbjednosne službe dozvolile da bezbjednosno interesantna osoba bude u užem krugu štićene ličnosti, odnosno Mandića”, naveo je Živković.

Drugo pitanje je, kako je kazao, ko je omogućio korišćenje službenog vozila Skupštine Crne Gore toj osobi.

“Treća informacija je kako je moguće da tužilac nije bio prisutan na mjestu izvršenja krivičnog djela”, rekao je Živković.

DPS će, kako je kazao, zbog toga tražiti kontrolno saslušanje Markovića i Šćepanovića, jer se informacije moraju saopštiti javnosti.

“Iniciraćemo i smjenu Mandića koji je direktno odgovoran za narušavanje kredibiliteta i integriteta državnih institucija”, rekao je Živković.

Na pitanje novinara na čiju podršku računaju kada je u pitanju smjena Mandića, Živković je rekao da se postavlja pitanje šta u Crnoj Gori treba da se desi da bi neko podnio ostavku.

“Što se tiče smjene Mandića, manje nam je bitno kako će se ko izjasniti, jer vidimo kakva je ova parlamentarna većina. Oni samo funkcionišu po principu raspodjele funkcija”, kazao je Živković.

Kako je naveo, suština je da se izvedu “stvari na čistac”, ali i da se vidi ko je u parlamentarnoj većini za smjenu smjenu Mandića zbog svega što se dešava u crnogorskom društvu, pa i zbog tog posljednjeg događaja.

“Ili oni i dalje drže njegovu stranu, uprkos svemu”, dodao je Živković.

On je istakao da će inicijativa biti ponuđena svima koji žele da je potpišu, a svakako će se poslanici izjašnjavati na skupštinskim organima.

Na pitanje novinara zašto se DPS nije izjašnjavao o sporazumima sa UAE u Skupštini, Živković je rekao da je ta partija u prethodnim danima objasnila zašto se protive takvom načinu dovođenja investitora.

“Kazali smo da smo protiv ovakvih sporozuma i načina na koji ova Vlada zamišlja da uvede investitora Crnu Goru”, rekao je Živković, ukazujući na kršenje principa transparentnosti i neusklađenost sa domaćim zakonodavstvom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS