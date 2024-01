Živković: DPS pokazuje snagu i da je spreman da se nosi sa svim izazovima

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS), nakon uspješno sprovedenog izbornog procesa, izlazi još kvalitetnija i jača, kazao je novoizabrani predsjednik te stranke Danijel Živković, dodajući da vjeruje da je svima jasno da je DPS jedinstven.

Živković je, na konferenciji za novinare nakon neposrednih partijskih izbora, rekao da DPS pokazuje svoju snagu i da je spreman da se nosi sa svim izazovima na političkoj sceni Crne Gore.

“Vjerujem da je poslije danas svima jasno da je DPS jedinstven, da ostaje jedinstven u istrajavanju za odbranu onih vrijednosti koje smo promovisali u prethodnom periodu, a tiču se građanskog karaktera društva i evropske budućnosti naše države“, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, još jednom se pokazalo da DPS uvodi nove standarde, bez obzira na to da li je vlast, ili opozicija na političkoj sceni.

„Imali smo uspješno sproveden izborni dan. DPS, nakon ovog izbornog dana, izlazi mnogo jači i kvalitetniji u svom sadržaju“, kazao je Živković.

On je dodao da su neposredni partijski izbori plod višemjesečne pripreme i rada.

Živković je zahvalio svim članovima koji su učešćem u izbornom procesu dali legitimitet novom partijskom rukovodstvu, svim članovima u opštinskim organizacijama, aktivistima, sekretarijatu partije.

„Nastavićemo da radimo na unapređenju različitih programskih sadržaja. Imaćemo izmijenjen pristup i model djelovanja kada govorimo o partijskom i terenskom radu“, kazao je Živković.

On je rekao da će u narednih 20-ak dana ekipirati ekspertske timove i poraditi na onome što su ključna pitanja iz domena reforme obrazovanja, održive ekonomske politike, izbalansirane socijalne politike, zdravstvene zaštite i pitanja vladavine prava.

„DPS, nakon ovog izbornog procesa, izlazi još kvalitetniji i jači i nemam nikakve dileme da će ovo partijsko rukovodstvo uraditi sve što bude neophodno da se DPS unaprijedi kvalitativno i sadržajno i da DPS vratimo na pozicije društveno-političkog odlučivanja”, poručio je Živković.

On je kazao da ovo za njega predstavlja veliku odgovornost, prije svega zbog toga što je, kako je naveo, DPS državotvorna partija i nezaobilazan politički faktor prethodnih 30 godina.

Upitan hoće li biti vanrednog kongresa DPS-a na kojem će se birati novi Glavni odbor (GO), Živković je rekao da su odlučili da završe proces izbora predsjednika opštinskih odbora do 15. aprila.

“To je prvi korak. Sljedeći korak je organizovanje kongresa i izbor GO. Kad će biti kongres i kada ćemo birati novi GO, o tome ćemo raspravljati na partijskim organima”, dodao je Živković.

On je, odgovarajući na pitanje po čemu će se razlikovati politika novog rukovodstva DPS-a u odnosu na politiku te stranke za vrijeme Mila Đukanovića, kazao da DPS jasno i čvrsto stoji na temeljima građanskog društva i politike koja je obezbijedila evroatlantsku perspektivu Crnoj Gori.

“Što se tiče tih programskih ciljeva, nema se šta mnogo mijenjati, jer smo mi utemeljili ono što je osnovna platforma u Crnoj Gori. A što se tiče načina političkog djelovanja u narednom periodu, kazao sam da će se on razlikovati, jer smo u opoziciji“, naveo je Živković.

Iz opozicije će, kako je rekao, isprogramirati ono što je njihova vizija budućeg razvoja državnog sistema u različitim oblastima.

„Ono što je ključno – bićemo još više posvećeni terenskom radu, obilasku opštinskih organizacija i još više posvećeni problemima građana i građanki Crne Gore”, istakao je Živković.

