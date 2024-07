Živković: Crna Gora se etno-federalizuje

Podgorica, (MINA) – Vlada koju je predložio premijer Milojko Spajić je vlada Srba, Albanaca i Bošnjaka, bez Crnogoraca, kazao je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da je Crna Gora od danas etnofederalizovana.

On je, na sjednici Skupštine na kojoj poslanici raspravljaju o predlogu rekonstrukcije 44. Vlade, pozvao Bošnjačku stranku (BS) da raskine koaliciju sa DPS-om gdje god zajedno vrše vlast.

Živković je rekao da nema te cijene koju premijer Milojko Spajić nije spreman da plati da bi politički opstao.

On je naveo da je besmisleno govoriti o rekonstrukciji Vlade sa liderima Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije (DNP), Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem.

„Ljudi koji kažu da Crna Gora nije nezavisna i samostalna država, da je treba iščlaniti iz NATO-a, da Crna Gora ne treba bude građansko nego društvo naroda, koji potenciraju priču o uvođenju dvojnog državljanstva, danas treba da postanu dio izvršne vlasti“, dodao je Živković.

On je ocijenio da je ovo anticrnoigorska Vlada.

„Ovo je Vlada Srba, Bošnjaka i Albanaca, bez Crnogoraca. Crna Gora je do juče bila građanska država ,a od danas se etnofederalizuje“, rekao je Živković.

Mandić je kazao da snažno podržava Spajića i izbor nove Vlade, koja će imati podršku skoro dvije trećine poslanika.

To, kako je rekao, nije imala nijedna Vlada od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori.

“To je ono što je pomirenje Crne Gore, možda nekome smeta što su Vlada i parlamentarna većina uspjele da dođu do tako impozantne cifre”, naveo je Mandić.

On je poručio da vjeruje u pomirenje.

“Ko želi da radi na podjelama, neka nastavi da radi, ali nijesam siguran da će to nagraditi građani, uvjeren sam da će kazniti”, dodao je Mandić.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je da će Crna Gora imati najbrojniju Vladu u Evropi. „Kabinet sa preko 30 članova Vlade, to nema ni Kina“, rekao je Nikolić.

On smatra da se radi o klijentelističkoj potrebi jednog broja ljudi da budu vlast po svaku cijenu.

“Kako drugačije objasniti zakletvu Kneževića da neće podržati ulazak BS-a u Vladu, ako ta stranka glasa za smjenu Mandića“, naveo je Nikolić.

On je upitao kako objasniti da danas ulazak partija nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) u Vladu popločava BS.

“Popločava ulazak ljudi za koje su Ratko Mladić i Radovan Karadžić ratni heroji, a ne zločinci koji su organizovali pokolj i ubistvo Bošnjaka u Srebrenici“, naveo je Nikolić.

On je ocijenio da je se Vladom upravlja iz Moskve i Beograda.

Nikolić je rekao da je šef Vlade Mandić.

„I zato u ovoj Vladi nema nacionalnih Crnogoraca, zato se Crnogorci pokušavaju ostaviti van bilo kakvog uticaja na procese u Crnoj Gori. Ali i kao mnogo puta u istoriji, snaći ćemo se, opstajali smo hiljadu godina“, naveo je Nikolić.

On je rekao da ne želi nikada da poistovjeti odluku rukovodstva BS-a sa bošnjačkim narodom. „Ovo je politički zaokret u odnosu na legat, političko nasljeđe Rafeta Husovića“, naveo je Nikolić.

On je poručio da DPS ne želi partnerstvo sa ovom Vladom, jer ona, kako je ocijenio, ne radi za interese Crne Gore.

Poslanik DNP-a Milan Knežević kazao je da kad vidi nervozu Nikolića i Živkovića, čitava Crna Gora zna da su donijeli dobru odluku, jer je DPS ostao skoro izolovan.

“Njena politika, isključivost i ekstremizam je sigurno vode ka marginalijama, koje će je zaključati. Bošnjaci, zajedno sa Albancima, su vam bili super i nosioci crnogorske nezavisnosti kada su bili sa vama”, naveo je Knežević.

On je kazao “da je sada problem, kada su predstavnici bošnjaškog i albanskog naroda sa Srbima i Crnogorcima”.

Knežević je rekao da u Vladi Spajića ima Crnogoraca.

On je pozvao DPS da raskine koaliciju sa BS-om u Bijelom Polju.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je “da ovakav cirkus nikada nije postojao u istoriji Crne Gore”.

“Ovo što radi ovaj čovjek ovdje (Spajić) je suprotno svemu onome što je politička praksa, ekonomski napredak i želja za bilo kavim progresom”, naveo je Abazović.

On je rekao da je Spajić, samo za novu administraciju, napravio trošak od oko 420 hiljada EUR za svaki mjesec.

On je kazao da je lično bio opozicionar koji je rekao da DF treba da bude dio nove većine, zato što će to „da ubrza proces pada 44. Vlade“.

Spajić, kako je ocijenio Abazović, sada i formalno više ne može da upravlja Vladom.

Prema njegovim riječima, Spajićeva želja da napravi široku koaliciju vođena je isključivo nekim drugim interesima, koji su na štetu građana Crne Gore.

Abazović je rekao da je BS srušio Vladu u kojoj je ta partija bila, navodno zbog Temeljnog ugovora.

On je dodao da je tad objašnjavao da nije zbog Temeljnog ugovora, neko zbog drugih obaveza i interesa koje imaju.

“Ljudi treba da razumiju da se ovdje ljudi bore isključivo i samo za sopstvene interese. Što bi jedan naš zajednički prijatelj, moj i BS-a, rekao – Bio bih iznenađen da su nešto dobro uradili za svoj narod”, naveo je Abazović.

On je ocijenio da prave Vladu koja je potpuno disfunkcionalna.

“Vaše namjere po Crnu Goru, gospodine Spajiću, su loše”, rekao je Abazović.

Poslanik DPS-a Abaz Dizdarević rekao je da građani ne treba nikada da stavljaju znak jednakosti između BS-a i bošnjačkog naroda.

“Praviti Vladu sa negatorima genocida, onima koja slave presuđene ratne zločince, koji otvoreno nas svađaju sa cijelim regionom, je ništa drugo nego mazohizam”, poručio je Dizdarević.

Dizdarević je ocijenio da ulazak BS-a u Vladu predstavlja “dimnu zavjesu”, kao način “bezbolnijeg“ ulaska stranaka bivšeg DF-a u vlast.

Poslanik Socijaldemorata Boris Mugoša rekao je “da ovo danas nema veze sa pomirenjem, jer se ono ne kupuje”.

“Ovo nije pomirenje, nego podmirenje i povampirenje”, kazao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, politički je bahato, nepristojno i nevaspitano predlagati Vladu sa više od 30 članova.

“Jeste li vi svjesni koliko se rugate građanima. Nama ne treba rekonstrukcija Vlade, nego rekonstrukcija zgrade Vlade, jer tamo nećete imati mjesta koliko vas je”, naveo je Mugoša.

On je kazao “da trenutno svjedočimo projektu razgrađivanja temeljne vrijednosti Crne Gore”, a to je njen građanski karakter.

Poslanik DPS-a Ivan Vuković kazao je “da je danas sala puna sitih, ali sitih koji se, po svoj prilici, ne mogu najesti”.

“Čuveni koalicioni kapacitet danas se, u tom smislu, mjeri debljinom obraza”, rekao je Vuković, ocjenjujući da su građani prevareni.

On je kazao “da danas svjedočimo samo završnom činu te prevare”.

Prema riječima Vukovića, u Vladu ulaze predstavnici ekstremno desnih, antievropskih političkih struktura, koje služe realiziciji intresa velikosrpskog nacionalizma i ruskog imperijalizma u Crnoj Gori.

“Marko Kovačević glasa za to da Ervin Ibrahimović bude ministar vanjskih poslova Crne Gore. Bravo”, naveo je Vuković.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović kazao je da je rekonstruisana 44. Vlada bez dileme istorijska.

“Zato što će je činiti većina manjinskih naroda u Crnoj Gori i zato što je najbolji pokazatelj da zaista u Crnoj Gori može doći do pomirenja i da se mogu uspostaviti mostovi saradnje”, rekao je Božović.

Poslanik DPS-a Jevto Eraković upitao je da li su fotelje i podjela vlasti važniji od ljudskih, časnih osobina.

On je kazao da Bošnjaci i Albanci neće odustati od onoga što ih je uvijek krasilo, a to je bratski odnos sa svima, naročito sa Crnogorcima.

Oni, kako je naveo, neće prihvatiti politiku koja se danas instalira u parlamentu – “eliminisanja Crnogoraca iz Vlade”.

“Spajiću, tebi i tvojim pristalicama i svima koji ste osmislili ovaj projekat, želimo da poručimo da nema i neće biti mirenja u Crnoj Gori po mjeri četničkog vojvode”, kazao je Eraković.

Poslanica Posebnog kluba Jevrosima Pejović kazala je „da će se, međusobnim ucjenama i sitnošićarskim političkim potkusurivanjem, ova kreatura oteti kontroli i u nacionalizmu pokušati da uguši građansko društvo“.

„Danas možemo svjedočiti pomirenju, okupljenom oko sitnih političkih interesa“, rekla je Pejović.

Prema njenim riječima, najveći nedostatak Vlade, koji će sve skupo koštati, je nedostatak povjerenja između njenih konstituenata.

„Kao istinskog opozicionara, raduje me ova rekonstrukcija, jer će se ova konstrukcija vrlo brzo sama od sebe urušiti“, navela je Pejović.

Poslanica CIVIS-a Maja Vučelić kazala je da će podržati rekonstrukciju Vlade.

Ona je rekla da je 44. Vlada, na čelu sa Spajićem, prva uspješna Vlada od sticanja nezavisnosti Crne Gore, kao i da je uradilae za kratak period velike stvari.

Poslanica Posebnog kluba Radinka Ćinćur kazala je da joj je drago da je Crna Gora pomirena i da postoji respektabilna većina, ali da nije očekivala da broj članova Vlade skoro bude kao broj članova većine koja je podržala.

Ona je rekla da Crna Gora ima državni aparat koji nemaju države poput Francuske i Njemačke.

Kako je kazala Ćinćur, vlast više nema skrupula pred građanima i izgubila je vezu sa realnošću.

„Zato nemamo zakone o Vladi i Skupštine, koji bi uredili pitanje strukture i brojnosti Vlade. Tada bi se morali poštovati određeni međunarodni standardi, što bi značilo kontrolu samovolje, a to ne želi aktuelni premijer“, navela je Ćinćur.

Ona je istakla da je Spajić, da bi minimizirao moć partija koje je nevoljno uveo u Vladu, uveo ministarstva za saradnju sa nevladinim organizacijama i za naftu i gas.

„Sve to dovodi do ovakvog sastava Vlade, koja će po brojnosti biti endemična u Evropi, kako kažu iz Udruženja pravnika Crne Gore“, rekla je Ćinćur.

