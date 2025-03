Živković: Cilj DPS-a vraćanje povjerenja birača i povratak na vlast

Podgorica, (MINA) – Demokratsku partiju socijalista (DPS) čeka kadrovsko obnavljanje, rekao je lider te stranke Danijel Živković, dodajući da je cilj DPS-a vraćanje povjerenja birača i povratak na vlast.

Živković je, kako prenosi portal Vijesti, na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva, kazao da su na današjoj sjednici Glavnog odbora izabrali novi sastav Predsjedništva.

“To je operativni tijelo koje je važno za funkcionisanje i rad naše partije i siguran sam da ćeu narednom periodu dati puni doprinos onome što je naš osnovni cilj, a to je vraćanje povjerenja birača i povratak na vlast”, kazao je Živković.

Kako je dodao, ono što čeka DPS u budućem periodu je kadrovsko obnavljanje.

Kako piše portal Vijesti kandidati za članove novog Predsjedništva DPS-a bili su poslanici te stranke Nermin Abdić, Nikola Milović, Nikola Rakočević i Oskar Huter, predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić, čelnici mojkovačkog i barskog DPS-a Predrag Smolović i Mladen Đuričić, šef plavskog parlamenta Alen Balić i bivši predsjednik Opštine Andrijevica Srđan Mašović.

Dodaje se da u novom Predsjedništvu nijesu dosadašnji članovi Zoran Pažina, Aleksandar Žurić, Predrag Bošković, Nikola Janović, Draško Došljak i Leon Đokaj.

Upitan zašto u Predsjedništvu nijesu i dalje Janović, Pažin i Bošković, Živković je rekao da predsjednik predlaže članove i da je to težak zadatak jer treba odabrati najoperativniji tim.

On je istakao da baza DPS-a ima 20 hiljada članova, dodajući da smatra da će takav tim najbolje doprinijeti povratku DPS-a na vlast.

“Janović, Bošković i Pažin su ljudi koji su činili i obavljali važne funkcije, kako na pozicijama u izvršnoj vlasti, a samim tim i u parlamentarnom i političkom životu Crne Gore”, kazao je Živković.

On je dodao da će svi oni dati doprinos onome što je osnovni zadatak DPS-a.

“Da odbranimo pravo u Crnoj Gori”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, to nije finalan broj ljudi u Predsjedništvu i on će se proširiti.

Živković je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da u Nikšiću očekuju ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima i više od 40 odsto podrške.

Na pitanje novinara da li će se DPS vratiti parlamentarnom životu, Živković je odgovorio da će to zavisiti od razgovora vlasti i opozicije, a da su već razgovarali o rješenju ustavne krize koja je nastala “tako što je Ustavni odbor preuzeo nadležnosti Ustavnog suda”.

“Neophodno je da opozcija djeluje u radu parlamentu, ali ne smijemo dozvoliti da većina krši Ustav, ponaša se bahato i baca pod noge pravni poredak”, istakao je Živković.

On je kazao da će vidjeti šta će biti epilog razgovora opozicije i vlasti, dodajući da im je cilj da Crna Gora bude dio Evropske unije (EU).

Živković je rekao da su tražili da se pitanja koja dijeli stave po strani do ulaska u EU, ali da ne znaju da li će ih pokrenuti predsjednik parlamenta i lider Nove srpske demokratje Andrija Mandić.

“Zavisi od potencijalnih dogovora između vlasti i opozicije i ispunjenja naših zahtjeva”, rekao je Živković.

