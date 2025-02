Živković: Blokadom Skupštine vlast vratiti u ustavne okvire

Podgorica, (MINA) – Blokada Skupštine je mjera kojom će vlast biti vraćena u ustavne okvire, rekao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Iz DPS-a su kazali da je ta partija počela kampanju za predstojeći deseti kongres pod sloganom “Dostojanstveno! Pouzdano! Snažno!”, tribinom koja je večeras održana u Andrijevici.

Na tribini su predstavljeni predlozi Statuta, izvještaja o radu između dva kongresa i programa rada partije u naredne četiri godine.

Živković je zahvalio na, kako se navodi, fenomenalnom rezultatu na prethodnim lokalnim izborima koji je proizvod istrajnosti i požrtvovanja, a koji je, kako je rekao, bio važan i značajan za politiku stranke i na državnom nivou.

On je podsjetio da je u prethodnoj godini, kada se pogledaju zbirno ostvareni rezultati na lokalnim izborima, DPS ostvario rezultat od 28 odsto podrške.

“Čime je stranka ponovo postala ubjedljivo najjači politički subjekt u Crnoj Gori nakon četiri godine brutalne kampanje koja je imala za cilj da nestane naša partija”, rekao je Živković.

Živković je dodao da trenutno Crnu Goru potresaju tri krize – parlamentarna, institucionalna i vaninstitucionalna.

“Parlamentarna kriza započeta je onog momenta kada je parlamentarna većina odlučila da na Ustavnom odboru preuzme nadležnost Ustavnog suda, a kada ne važi Ustav, onda ne važi više ništa”, rekao je Živković.

On je naveo da je zbog toga blokada rada Skupštine mjera kojom će vlast vratiti u ustavne okvire.

Ta institucionalna kriza je, kako je dodao Živković, proizvedena isključivo djelovanjem vlasti.

“Kao što je i institucionalna kriza zbog koje imamo ljude na ulicama i blokade mostova, nastala kao posljedica odbijanja da se preuzme odgovornost za očigledne propuste u sektoru bezbjednosti koji su doveli do gubitka ljudskih života”, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, možda i najdublja kriza je ona u Budvi koja, kako je dodao, prijeti da suspenduje demokratiju što će za posljedicu imati blokadu čitave Crne Gore.

“Zbog toga vam sad kažem, ukoliko se onemogući formiranje vlasti koja nije po volji Andrije Mandića, i ukoliko se suspenduje demokratija, onda izbori više nemaju nikakvog smisla”, rekao je Živković.

On je istakao da će predstojeći kongres potvrditi snagu i jedinstvo DPS-a i trasirati put za rad u narednom četvorogodištu u kojem će partija nastaviti sa rastom rejtinga i podrške građana.

Šef kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić, osvrćući se na izvještaj o radu, rekao je da je DPS, u turbulentnom vremenu, punom neizvjesnosti za Crnu Goru i njene građane, predstavljao glavno partijsko i opoziciono uporište.

“Odakle se uticalo na društveno-politički ambijent Crne Gore, uz energične i efikasne reakcije naših poslanika na brojne anomalije koje je donio period nakon promjene vlasti 2020. godine”, dodao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, takav angažman značajno je doprinio i rastu podrške DPS-a, koji je prethodnu godinu završio sa procentom od 28 odsto do 29 odsto podrške, odnosno, nekoliko procenata više nego godinu ranije na parlamentarnim izborima.

Govoreći o programu stranke, potpredsjednica DPS-a Aleksandra Vuković Kuč je istakla da deset tačaka programa simbolizuje deset oblasti preporoda za Crnu Goru.

“Uz akcenat na povratak suverenosti države, jak investicioni ciklusa, snaženja sektora bezbjednosti i pravosuđa kao i značajna ulaganja u oblasti kulture i sporta”, dodala je Vuković Kuč.

