Živković: Bićemo najjača lista na izborima u Budvi

Podgorica, (MINA) – Lista koju će predvoditi Demokratska partija socijalista (DPS) pobijediće na lokalnim izborima u Budvi 26. maja, poručio je lider te stranke Danijel Živković.

Živković je, na partijskoj tribini u Budvi, rekao da nema dilemu da će na lokalnim izborima u tom gradu najjača izborna lista biti ona koju će predvoditi DPS.

“Uvjeren sam da tog dana iz Budve kreće impuls i prekretnica ne samo za našu partiju i njen izvjestan povratak na mjesto odlučivanja sa pozicije izvršne vlasti, nego i povratak Budve ali generalno i Crne Gore na staze onih uspjeha kojima je stabilno i odlučno koračala do 30. avgusta 2020. godine“, rekao je Živković.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazao da je vrijeme za reinkarnaciju snage DPS-a, zbog čega je, kako je ocijenio, potreban svaki čovjek u Budvi.

“Do pobjede se ne dolazi jednostavno. Izaći ćemo sa najboljom političkom ponudom, sa najkvalitetnijim programom i budite sigurni da ćemo pobijediti“, rekao je Živković.

Kako je naveo, DPS će skloniti političku konkurenciju sa političke scene.

„I vratićemo se na mjesto relevantnosti, a samim tim i Budva će povratiti svoj stari i prepoznatljivi sjaj”, ocijenio je Živković.

On je poručio da u Crnoj Gori nema stabilne i odgovorne vlasti bez DPS-a i dodao da će svi u partiji dati puni doprinos kako bi u Budvi bio pojedinačno najjači na predstojećim izborima.

Živković je, govoreći o partijskim izborima i reformi partije, rekao da je izuzetno važno da završe započeti posao u vezi unutarstranačke reforme.

„Između ostalog i zbog toga što DPS ima sjajne i kvalitetne kadrove koje treba da stavimo na raspolaganju javnom interesu i građanima ovog grada”, dodao je Živković.

Predsjednik budvanskog odbora DPS-a MilanTičić rekao je da će njegov plan za buduće rukovođenje Opštinskim odborom biti primarno usmjeren ka ostvarivanju što boljeg izbornog rezultata partije na lokalnim izborima 26. maja.

„Poučeni nekim svojim greškama, znamo da možemo bolje, a sigurno znamo da možemo i bolje i više od naših političkih oponenata koji su već osmu godinu za redom na vlasti u našem gradu i koju su ga doveli gotovo do sunovrata”, rekao je Tičić.

On je dodao da će DPS, onako kako je u Skupštini opštine Budva oborio lokalnu vlast ostvarenu apsolutnom većinom na prethodnim izborima i ogolio svu nesposobnost dosadašnjih vladajućih struktura, tako i pobijediti na predstojećim izborima.

“Građanima je dosta, međusobnih svađa unutar vlasti, čiji predsjednik opštine gotovo punih godinu dana iz zatvorske ćelije potpisuje zarade i milionske ugovore“, istakao je Tičić.

Kako je kazao, u Budvi se nije dogodio nijedan veliki razvojni projekat u proteklih osam godina.

„Dobili smo partijskim zapošljavanjima prenatrpanu lokalnu administraciju i totali haos u funkcionisanju”, rekao je Tičić.

On je naglasio da u nedjelju prvo završavaju unutarpartijske izbore, a onda zajedno nastavljaju još progresivnije sa izbornom kampanjom.

Potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković podsjetio je da je 6. aprila prošle godine održana sjednica Glavnog odbora DPS-a na kojoj je konstatovano povlačenje predsjednikate stranke Mila Đukanovića.

“Nije nam bilo lako, ni u danima ni u sedmicama nakon toga. Ali pokazali smo hrabrost, odgovornost, odlučnost“, rekao je Vuković.

On je dodao da su pokazali da su pravi tim i da ne zaboravljaju šta znači pripadati DPS-u.

„Pokazali smo šta znači ići stazama koje je trasirao Milo Đukanović. I mislim da Klub poslanika DPS-a u Skupštini, ali i svaki funkcioner partije na svakom drugom mjestu pokazuje kako se bori za interese Crne Gore Gore”, rekao je Vuković.

Poslanik DPS-a Nikola Milović rekao je da za njega predstavlja izuzetno jak motiv da, uz program razvoja grada koji će DPS ponuditi i uz respektabilnu listu kandidata, ispune očekivanja građana.

„Da ih u budućem periodu predstavljaju ljudi koji su tu zahvaljujući sopstvenim zaslugama i ličnim kompetencijama“, dodao je Milović.

On je ocijenio da Budva konačno mora dobiti odgovornu vlast i koaliciju koja će iznjedriti prvoga čovjeka koji neće zloupotrijebiti povjerenje koje mu je dato.

Članica Glavnog odbora DPS-a Snežana Kuč poručila je da su partije koje su prethodnih osam godina vršile vlast u Budvi “završile sa vlašću”.

“Za svih osam godina u Skupštini opštine usvojene su odluke koje su samo u privatnom interesu. Gotovo 80 odsto od tih odluka odnosile su se na izbor i imenovanja“, rekla je Kuč.

Kako je ocijenila, to dovoljno govori o čemu su konstituenti vlasti najviše brinuli i šta ih je najviše interesovalo.

„Inicijativa u SO kojom smo srušili vlast samo je prvo poluvrijeme ove utakmice, a drugo poluvrijeme nam je pobjeda na izborima zakazanim za 26. maj. Zato našim konkurentima poručujemo – nikad više nećete upravljati Budvom, jer ovaj grad može bolje samo sa nama”, zaključila je Kuč.

