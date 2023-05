Živković: Bićemo dio buduće reformske Vlade

Podgorica, (MINA) – Koalicija Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD), Liberalne partije (LP) i Demokratske unije Albanaca (DUA) predala je danas listu za vanredne parlamentarne izbore 11. juna.

Nosilac izborne liste i vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković rekao je da je koalicija nastala kao proizvod borbe za zajedničke vrijednosti.

On je kazao da je lista sačinjena od ljudi sa kvalitetnim biografijama i koji, kako je rekao, mogu garantovati kvalitetnu budućnost Crne Gore.

Kako je dodao, program te liste je sačinjen od socio-ekonomskih tema i u njemu su sadržana sva rješenja koje treba ponuditi kako bi se riješili izazovi crnogorskog društva.

“Bićemo posvećeni građanima, i realnim i konkretnim problemima. Crnoj Gori je potrebno da se pokrenemo sa mrtve tačke, potrebni su joj ljudi od integriteta. Ovo je najkvalitetnija politička ponuda koja će biti dio buduće reformske vlade”, poručio je Živković.

On je kazao da će koalicija povesti Crnu Goru putem napretka i da će biti dio reformske vlade.

Živković je naveo da je DPS u kontinuitetu imao koalicioni kapacitet, kao i da su uvijek koalirali sa subjektima istih vrijednosti.

“Nema dileme da ćemo biti nezaobilazan politički faktor u narednom periodu. Prvo ćemo ostvariti dobar rezultat, a onda razgovarati o učešću u reformskoj vladi”, rekao je Živković.

