Zirojević: Pripadnici opozicije konstantno na meti

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate Crne Gore (SD) najoštrije su osudile napad na potpredsjednika Demokratske partije socijalista Jevta Erakovića i pozvale nadležne organe da što hitnije pronađu i sankcionišu odgovorne za napad.

Portparol SD-a Nikola Zirojević kazao je da napasti nekoga zbog njegovog nacionalnog ili političkog uvjerenja predstavlja akt klasičnog bezumlja.

“Nažalost, u “oslobođenoj” Crnoj Gori, to je realnost”, naveo je Zirojević.

On je rekao da se pripadnici crnogorske opozicije, u protekle dvije i po godine, konstantno nalaze na meti, dok institucije sistema funkcionišu po onoj “selo gori, a baba se češlja”.

“Baš kao što je doktor Eraković kazao – neka nova Crna Gora na koju se nećemo navikavati! Budite sigurni da nećemo”, naveo je Zirojević.

