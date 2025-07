Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade prekršio Zakon

Podgorica, (MINA) – Poslanički klubovi Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD) zatražili su od predsjednika Skupštine Andrije Mandića da službeno ukaže Žiriju za dodjelu Trinaestojulske nagrade da su prekršili Zakon o državnim nagradama.

DPS i SD problematizovali su što je Trineastojulsku nagradu, najveće državno priznanje, dobio književnik Bećir Vuković.

Poslanički klubovi tih partija u dopisu Mandiću su podsjetili da se, saglasno članu 19 Zakona o državnim nagradama, Trinaestojulska nagrada dodjeljuje od Žirija kojeg imenuje Skupština.

Iz poslaničkih klubova DPS-a i SD-a ukazali su da je od Žirija došlo do pogrešne – nezakonite primjene člana 17, stav 3 tog zakona, na šta su ukazale i brojne nezavisne organizacije, kao i intelektualci.

„Stoga Vas upozoravamo da se na to službeno ukaže imenovanom Žiriju u cilju njegovog zakonitog postupanja, tim prije što, saglasno člabu 21, Trinaestojulsku nagradu uručuje predsjednik Skupštine“, navodi se u dopisu DPS-a i SD-a.

Oni su istali da je Ustavom propisano da je svako u obavezi da se pridržava Ustava i zakona.

„Upozoravamo da bi svako ponašanje drugačije od prethodno navedenog bilo nesaglasno s ustavnim principom vladavine prava i ustavnim određenjem da je svako dužan primjenjivati, odnosno, poštovati zakonom utvrđeni poredak“, kaže se u dopisu.

Ističe se da se, za slučaj da se Žiriju službeno ne ukaže na evidentno kršenje zakona, preuzima odgovornost za buduće pokrenute prostupke pred nadležnim državnim organima, a samim tim i za nezakonito postupanje i degradaciju najvećeg državnog priznanja u Crnoj Gori.

„Podsjećamo da je propisani uslov za dodjelu nagdrade djelo ili ostvarenje u svim oblastima rada i stvaralaštva koji doprinose razvoju i afirmaciji Crne Gore, a ne šovinizam, ksenofobija, anticrnogorstvo, slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida“, dodaje se u dopisu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS