Zindović dobitnik prestižne titule

Podgorica, (MINA) – Hirurg Centra za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), Miljan Zindović, dobio je prestižnu titulu saradnik evropskog borda hirurga/minimalno invazivna hirurgija /Fellow of the European Board of Surgery (F.E.B.S.) Minimal Invasive Surgery (MIS)/, saopšteno je iz KCCG.

Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, Zindović je sticanjem tog prestižnog zvanja postao prvi crnogorski hirurg koji će u evropskim zemljama biti priznat kao ekspert u minimalno invazivnoj hirurgiji.

“KCCG sa posebnim zadovoljstvom ističe želju i spremnost naših ljekara za kontinuiranom medicinskom edukacijom u cilju dostizanja evropskih standarda koje unapređuju ne samo KCCG, već kompletan crnogorski zdravstveni sistem”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da The European Union of Medical Specalists (UEMS) fellowship predstavlja proces provjere kvaliteta na visokom nivou i odražava određena znanja kandidata koja prevazilaze neophodna znanja specijaliste za određenu oblast.

Kako su ukazli, kandidati iz oblasti minimalno invazivne hirurgije (MIS) koji uspješno prođu ovu provjeru dobijaju titulu “Fellow of the European Board of Surgery /MIS – F.E.B.S./MIS”.

Iz KCCG su istakli da je F.E.B.S./MIS velika čast i prestižna kvalifikacija, priznata u evropskim zemljama.

“UEMS MIS diploma je poseban sertifikat jer je razvijena u saradnji sa Evropskom asocijacijom za endoskopsku hirurgiju (EAES) i akreditovana je od tog renomiranog evropskog Udruženja”, kaže se u saopštenju.

Da bi se polagao ovakav ispit, kako se dodaje, mora se uraditi veliki broj laparoskopskih operacija, odnosno operacija minimalno invazivnim pristupkom, što moraju potvrditi eksperti iz drugih zemalja.

Iz KCCG su podsjetili da je Zindović prvi crnogorski hirurg koji je izveo laparoskopsku operaciju iz oblasti barijatrijske hirurgije, takozvanu „sleeve“ gastrektomiju – resekciju želuca kod prekomjerno gojaznih pacijenata.

Kako su naveli, Zindović je doktorirao iz oblasti onkologije, a pored laparoskopskih operacija u cilju liječenja gojaznosti izvodi laparoskopske antirefluksne procedure u hirurškom tretmanu želudačnih kila, kao i drugih oboljenja gornjeg sprata digestivnog trakta, laparoskopske operacije tumora debelog crijeva, preponskih i postoperativnih kila.

“Posjedovanje UEMS MIS sertifikata je od posebnog značaja, jer budućnost abdominalne hirurgije sigurno ide u pravcu veće primjene minimalno invazivnih hirurških procedura, zbog njihovih nesumnjivih benefita u odnosu na pacijente (manja trauma, brži oporavak, manje komplikacija) i brzog razvoja prateće tehnologije”, istakli su iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su dodali da je Zindović, koji je i generalni sekretar Udruženja hirurga Crne Gore, zaslužan za punopravno članstvo ovog udruženja u Evropskoj asocijaciji endoskopskih hirurga (EAES).

Kako su kazali, Zindović je na taj način omogućio, ne samo hirurzima KCCG-a, već i svim zainteresovanim crnogorskim hirurzima, edukacije iz oblasti minimalno invazivne hirurgije u brojnim velikim centrima u Evropi.

“Uz čestitke Zindoviću na prestižnom zvanju, sigurni smo da će i ostale njegove kolege nastaviti ovim putem i promovisati crnogorsku hirurgiju”, navodi se u saopštenju.

