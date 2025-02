Zgrada Vlade u bojama zastave Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Zgrade Vlade Crne Gore osvijetljena je večeras bojama zastave Ukrajine, povodom treće godišnjice od početka rata i ruske invazije na tu zemlju.

Rusija je 24. februara 2022. godine pokrenula vojnu ofanzivu na Ukrajinu.

Zapadni saveznici, predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama, stali su uz Ukrajinu slanjem vojne i finansijske pomoći.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je povodom trogodišnjice ruske agresije na Ukrajinu, usvojila rezoluciju koja podržava ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet, a Crna Gora je među državama koje su je podržale.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS