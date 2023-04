Zgrada Skupštine osvijetljena plavom bojom

Podgorica, (MINA) – Zgrada Skupštine Crne Gore osvijetljena je večeras plavom bojom povodom Svjetskog dana osoba sa autizmom.

Iz Skupštine su kazali da je zgrada parlamenta osvjetljena u znak solidarnosti sa oboljelima iz te ranjive kategorije stanovništva.

„Na ovaj način, crnogorski parlament pridružuje se brojnim institucijama u svijetu, koje na simboličan način pokazuju brigu prema osobama sa autizmom, naročito prema djeci, koja zaslužuju pomnu pažnju cijelog društva“, navodi se u saopštenju.

U svijetu se sjutra, pod sloganom LightItUpBlue, obilježava 2. april – Svjetski dan osoba sa autizmom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS