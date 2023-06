Zgrada Glavnog grada evakuisana zbog dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Upravna zgrada Glavnog grada evakuisana je zbog dojave da je u toj instituciji postavljena bomba, saopšteno je iz Glavnog grada.

Oni su rekli da je dojava na adresu Glavnog grada stigla u 14 sati i 44 minuta.

“Nadležne službe preduzimaju potrebne mjere i radnje”, kaže se u saopštenju.

