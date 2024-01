Zenović: Dijalogom riješiti nesuglasice između Crne Gore i Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović smatra da će dijalogom biti riješene trenutne nesuglasica između Crne Gore i Hrvatske.

On je u Dnevniku Televizije Crne Gore kazao da je uvjeren u dobronamjernost crngorske Vlade i ministra odbrane Dragana Krapovića, ali i u podršku koju Hrvatska pruža Crnoj Gori na evropskom putu.

“Mislim da će dijalog biti rješenje nesulasica koje u ovom momentu postoje između Crne Gore i Hrvatske”, rekao je Zenović.

On je kazao da postoji opravdano uvjerenje da je Crna Gora lider evropskih integracija.

“Crna Gora pregovara sa EU u formatu koji je nasloženiji u istoriji evropskih integracija, i u takvim okvirima je lider”, kazao je Zenović.

Prema njegovim riječima, postoji optimizam da Crna Gora u mandatu ove Vlade može da dođe do interne spremnosti za integracije.

“Rješavanjem institucionalne krize važnim imenovanjima u pravosuđu i političkom dinamikom koja postoji između Vlade i Skupštine, riješeni su problemi koji su postojali u prethodnom periodu i opet postoji optimizam da Crna Gora ovom dinamikom, u mandatu ove Vlade, može doći do interne spremnosti za integracije”, poručio je Zenović.

On je podsjetio da nova revidirana metodologija predviđa da bez ispunjavanja mjerila u okviru poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava nije moguće zatvoriti druga poglavlja.

Prema riječima Zenovića, trenutno postoji takozvana interna spremnost za zatvaranje poglavlje koje se odnose na javne nabavke, intelektualnu svojinu, privredno pravo i industrijske politike i preduzetništvo.

“Onog trenutka kada bi bilo ispunjena mjerila iz oblasti vladavine prava i ono što predviđa nova metodologija, Crna Gora bi vrlo brzo krenula u proces zatvaranja”, naveo je Zenović.

