Željeznički saobraćaj ponovo uspostavljen

Podgorica, (MINA) – Željeznički saobraćaj je, nakon izvršenih bezbjednosnih provjera, ponovo uspostavljen i svi vozovi će nastaviti da saobraćaju prema redu vožnje, saopšteno je iz Željezničkog prevoza Crne Gore.

Iz te kompanije danas su organizovali alternativni prevoz na relaciji Bar – Podgorica – Bar zbog dojava o bombama na podgoričkom i tivatskom aerodromu, kao i hotelu u Sutomoru.

“Obavještavamo korisnike naših usluga da je, nakon izvršenih bezbjednosnih provjera, željeznički saobraćaj uspostavljen u 14 sati i 55 minuta i svi vozovi će nastaviti da saobraćaju prema redu vožnje”, kaže se u saoptenju.

