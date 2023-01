Zeković: Vlada i KCCG da razjasne akciju Za krov psihijatrije

Podgorica, (MINA) – Građanska inicijativa (GI) 21. maj pozvala je ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i direktorku Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljanu Radulović da saopšte ko je odlučio da se pacijenti Klinike za psihijatriju smjeste u objekat Stare medicinske škole.

Specijalista medicinske psihologije Nevenka Pavličić danas je kazala je da je ta klinika zatvorena nakon više od 60 godina i pozvala sve koji su u mogućnosti da pomognu Klinici za psihijatriju KCCG-a i donacijama doprinesu da se krov stare zgrade psihijatrije popravi.

Aktivista GI “21. maj” Aleksandar Saša Zeković je, u reagovanju na to saopštenje, pozvao Vladu i nadležne zdravstvene vlasti da se oglase povodom pokrenute humanitarne akcije “Za krov psihijatrije” i da je razjasne javnosti Crne Gore.

“Oglašavanje dijela radnika razumijemo kao vapaj da se uredi rad Klinike za psihijatriju kako bi bila zaštićena prava zaposlenih ali i pacijenata i njihovih porodica čija je podrška neophodna”, rekao je Zeković.

On je kazao da se ipak postavlja pitanje da li je akcija odobrena a odluka o njoj donijeta u okviru predviđenog lanca odlučivanja.

Kako je dodao, ukoliko jeste, postavlja se pitanje zašto iza akcije nijesu stali i rukovodioci Klinike za psihijatriju i KCCG-a nego je potpisuju zaposleni iza kojih stoji dobra namjera.

“Pozivamo Šćekića i Radulović da javnosti saopšte ko je donio odluku o smještaju pacijenata Klinike za psihijatriju KCCG-a u objekat Stare medicinske škole i ako je ta odluka stvarno donijeta zašto blagovremeno nijesu predviđena i sredstva za njenu realizaciju umnjesto što se sada traži pomoć od građana Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, nedostaju informacije o tome šta je Radulović preduzela da obezbijedi sredstva za nesmetani rad Klinike za psihijatriju, kjoi podrazumijeva i smještaj pacijenata, kroz komunikaciju sa ministrom zdravlja i Vladom Crne Gore.

“Zašto se javnosti jasno ne saopšti, ako je to doista tako, da Vlada i resorni ministar zdravlja nijesu adekvatno reagovali pa je direktorka Kliničkog centra prinuđena, zbog takvog odnosa vlasti, da se na posredan, manje vidljiv, način i bez političkog zamijeranja, obrati javnosti za nedostajuće pare”, rekao je Zeković.

On je pitao zašto izostaje skretanje pažnje javnosti na taj važan problem i kroz podnošenje ostavki u menadžmentu KCCG-a umjesto što se stvar pokušava riješiti bez profesionalnog pristupa i objektivne odgovornosti, oslanjajući se na dokazanu humanost i empatiju crnogorske javnosti.

“Prilikom postavljena kamena temeljca za zgradu buduće Klinike za mentalno zdravlje, Radulović, niti bilo ko od vladinih zvaničnika, nije ni riječi rekao kako će, do izgradnje novog objekta, funkcionisati rad postojeće klinike i posebno na koji će se način izvoditi nastava na Medicinskom fakultetu kada na Klinici za psihijatriju nema ležećih pacijenata”, rekao je Zeković.

On je saopštio da civilno društvo godinama ukazuje da diskrimimaciju i zapostavljanje zapošljenih na Klinici za pshijatriju i na kršenja prava pacijenata u toj ustanovi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS