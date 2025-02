U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 25. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Ubogi Do, Staniseljići, Progonovići, IRD Šume.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka,, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića i Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Komunice, Dio Novog Sela, Malenza.

Nikšić

– u terminu od 08 do 12 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje polje-Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački Hotel Željezare, Ul Serdara Šćepana, Ul.Boška Jankovića, Ul Alekse Backovića, Zgrada Montex, Zgrada Treske.Bistričko Naselje, Šišovik Labudovići, “Naselje Humci, (Zgrada Help)”, Humci (Dječiji Vrtić)”, Oštrovac, dio II Dalmatinske, dio Omladinske, Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno Baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara, Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski Centar Ul.29 Novembar, Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul.Nikole Tesle, zgrada Zinik “, Ul.Serdara Šćepana, Ul.2.Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul.Peka Pavlovića, Grudska Mahala, Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje, ” Samački Hotel, Građevinsko”, Rudo Polje, Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)”, (Zgrada Boksita)”, dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Laza, dio Dragovoljića, Gornji Klenak, Gvozdenice.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Miljanovo mosta, Zaljeva, Svetog Ivana, dio potrošača u Dobroj Vodi i tunel “Ćafe”, potrošači na području Sušare, Zubaca i Tuđemila, potroši na području Velike Gorane.

– u terminu od 10 do 14 sati: potrošači oko Autobuske stanice Sutomore oko Pijace do Škole Kekec naselje Mirošica 1, potrošači oko Osnovne Škole Kekec, Crveni Krst, Hotel Nikšić – Sato, Zgrade ZIB-a, potrošači ulice Vuka Karadžića, potrtošači u ulici Iva Novakovića, ulica 20 Jula, Prodavnica IDEA.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio naselja Buljarica, Fabrika vagona.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Ul.Mediteranska ( Zgrada Bemax).

– u terminu od 10:30 do 11 sati: dio naselja Centar, Gospoština, Mediteranska, Sl.Obala.

– u terminu od 11 do 12 sati: dio naselja Stari Grad.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: dio naselja Filipa Kovačevića, Rozino, zgrade investitora “14.septembar” CFSSI “OPŠ.BUDVA”.

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: dio naselja Rozino III, Rozino, ulica XVI.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: Ada Bojana, preko mosta.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Vladimir kod nekadasnje fabrike tepiha.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Gorovići, Bratešići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

– u terminu od 11 do 13 sati: Radanovići, Jugodrvo, Sutvara, Lješevići, Vranovići, Bigova, Popova Ulica, Paprati, Pobrđe, Ukropci, Lukavci, Šišići, Prijeradi, Nalježići, Pelinovo, Odže, Dub, Pipiljevac Mirac, Koložun.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Đulića, naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovce i dio Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Ivanje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Obrov, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Rakonje, Srđevac, Lozna, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Božovića polje, Sutivan.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnje, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Pržišta, Babića polje, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Jakovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravni.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor i dio Tucanja.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Plunca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

