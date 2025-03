U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 19. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada u Ulica Markas Miljanova, naselje oko velike TS u Zagoricu-ulicaPiperska, IRD Šume, dio Tološa Ulica Ceklinska.

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 10 do 12 sati: dio Šipčanika.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo (kratktorajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela.

– u terminu od 09 do 12 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratktorajno isključenje).

– u terminu od 09 do 12 sati: Kasarna Danilovgrad.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Veljeg Brda, dio Rogama, firma Eminent (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Veljeg Brda, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni.

Cetinje

– u terminu od 08: 30 do 16 sati: Trg Kralja Nikole, donji dio Ulica Njegoševe, Ulica Petra Lubarde i dio Zmajeve.

– u terminu od 09 do 12 sati: Ulica Grahovska, Ivanbegova, Obilića Poljane, Bogišin krš i dio Donjeg Kraja.

Nikšić

– u terminu od 08 do 12 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva, ul. Trebješka, dio Bulevara 13. Jul, dio Mrkošnice, mali most-Kličevo, MUP, zgrada Mehanizacije i programata, Ul. Milovana Pekovića, Ul. Novice Cerovića, dio Ul. Vuka Karadžića, Ul. Voja Deretića, Montex, Okov, Ul. Vuka Karadžića(zgrada Bas).

– u terminu od 08 do 15 sati: Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

– u terminu od 10: 30 do 14: 30 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Livara, Besa, Donjih i Gornjih Murića kao i potrošača na području Pinčića, potrošači na području Veljeg Sela.

– u terminu od 09 do 16 sati: Potrošači na području Alkovića Brijeg, Dobra Voda-Simonović NAPOMENA: za slučaj potrebe i obezbjeđivanja mjesta rada ustanoviće se na terenu za sledeće područje i potrošače Jankovići, Gornja Poda, Sveti Ivan, Čafe, Gornje Zaljevo, Šahinovići, Miljanov Most.

Budva

– u terminu od 09 do 10: 30 sati: Komaševina.

– u terminu od 10: 30 do 11: 30 sati: Gospoština.

– u terminu od 11: 30 do 12: 30 sati: Bijeli Do.

– u terminu od 12: 30 do 13: 30 sati: dio naselja Topliški Put, Babin Do, Rasadnik, Maslina, I Proleterska.

– u terminu od 13: 30 do 14 sati: dio naselja Topliški Put, Dositejeva, I Proleterska.

– u terminu od 14 do 14: 30 sati: dio naselja Rasadnik, Sv.Stefanska, Babin Do, Topliški Put.

– u terminu od 14: 30 do 15 sati: dio naselja Rasadnik, Adranski Put 2, Babin Do, Topliški Put, Nikole Tesle.

– u terminu od 15 do 15: 30 sati: dio naselja Dositejeva, Zanatski centar bb.

Ulcinj

– u terminu od 08: 30 do 15 sati: dio Đerana kod Mujića, dio naselja uz ulicu majke Tereze..

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Bjelila.

– u terminu od 11 do 12 sati: Kava.

– u terminu od 12 do 15 sati: Sokobanja – Krašići.

– u terminu od 16: 30 do 18: 30 sati: Aerodrom.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatićići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

– u terminu od 09 do 13 sati: Vatrogasnica, Autobuska stanica, Pošta i područje oko njih, područje oko kružnog toka – Vračar, hotel “Porto In” i okolina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Grbalj (Industrijska zona, Dub, Sutvara, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Šišići, Popova ulica, Pelinovo, Nalježići, Odže, Jugodrvo, Lješevići, Vranovići, Bigova, Lukavci, Pržice, područje oko tunela Vrmac), Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča, Crveni Brijeg, Pipoljevac, Mirac, Čavori, Koložun.

– u terminu od 11 do 15 sati: Dobrota- škole ( OŠ “NH Savo Ilić”, Gimnazija, Pomorska, i područje oko škola, zgrade iznad Trećeg puta.

– u terminu od 12 do 15 sati: Morinj, Kostanjica, Verige, Gornji Morinj, Čučići, Bunovići, Bakoči, Repaje.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Žvinje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bijela- područje iza pekare “Aleksandrija”.

– u terminu od 09 do 14 sati: Područje iznad ulice Orjenskog bataljona od Veselinovića do Ognjišta.

– u terminu od 10 do 13 sati: Žvinje.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: djelovi Seoca i Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Rovca i djelovi Šekulara i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 18 sati: Robna kuća, Zgrade: ‘Solidarnosti, Vunka, 50 stanova, Sjenička, Brena, Boro, 3×12 stanova’, Zgrada ‘Opština’, centar grada (Tršova ulica, ulica Živka Žižića, Tomaša Žižića, Đorđija Stanića, Lenke Jurišević).

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Kruševo, Pripčići, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Višnje, Sjerogošte, Bojići, Moračka Bistrica.

– u terminu od 11 do 16 sati: Bakovići, Hils, Ilinčić, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Fabrika vode ‘Suza’, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’, mHE Bukovica, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari, Gojakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Pržišta, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Rudnica.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Opština Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Orahovo, Tucanje, Lješnica, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Vrševo, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, Murovac, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Orahovo, Tucanje, Lješnica, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Vrševo, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Plav

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: dio sela Velika.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: dio sela Bać.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

