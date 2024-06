Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, a vidljivost je mjestimično smanjena, saopšteno je iz Auto moto savez (ASMCG).

Oni su rekli da je saobraćaj umjerenog, tokom dana i pojačanog intenziteta u gradskim sredinama.

Saobraćaj na putu Đurđevića Tara-Mojkovac, u mjestu Sokolovina, zbog sanacije je obustavljen za sva vozila, osim od 12 do 14 sati, kada će u zoni gradilišta biti obezbjeđeno slobodno saobraćanje.

Saobraćaj na putu Rožaje – Špiljani će zbog rekonstrukcije za sva vozila biti obustavljen od deset do 18 sati.

Saobraćaj na putu Poda – Berane obustavljen je od osam do 11 i od 14 do 17 sati zbog rekonstrukcije.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dijelu puta Nikšić-Kuside, saobraćaj je zbog asfalitiranja za sve vrste vozila obustavljen od 14 do 19 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo, saobraćaj je na mjestima radova promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični.

Na magistralnom putu M-2, dionica Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane, na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane, saobraćaj je zbog rekonstrukcije preusmjeren sa dvosmjernog na jednosmjerni i povremeno se obustavlja najduže do 30 minuta.

Na regionalnom putu Cetinje-Njeguši, od supermarketa Voli do Bajićke crkve, saobraćaj će zbog asfaltiranja biti obustavljen za sva vozila od deset do 16 sati.

Na putu Čekanje-Čevo, dionici regionalnog puta Čekanje-Resna, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a povremeno se odobrava poptuna obustava ne duža od 15 minuta.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na magistralnom putu Lipci-Kotor, u mjestu Dobrota, zbog adaptacije trotoara saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestu radova.

Zbog izgradnje bulevara Vilija Branta na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica-Bioče, saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS