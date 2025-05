AMSCG: Povoljni uslovi za vožnju, bez totalnih obustava saobraćaja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros su povoljne vremenske prilike za vožnju, kazali su iz Auto moto saveza (AMSCG) i istakli da, zbog prvomajskih praznika, do sjutra, neće biti totalnih obustava saobraćaja.

Iz AMSCG su upozorili da su duž klisura i usjeka mogući sitniji odroni.

Kako su kazali, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u državi.

„Do sjutra neće biti potpunih obustava saobraćaja zbog prvomajskih praznika. Poštovanje postavljene signalizacije je obavezno,a obezbjediće se naizmjenično obavljanje saobraćaja na mjestima gdje su sanacioni radovi u toku“, kaže se u saopštenju.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijene, u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

