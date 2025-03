Zbog zloupotrebe položaja uhapšen policijski službenik u Baru

Podgorica, (MINA) – Policijski službenik Z.D. (53) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da se sumnja da je Z.D., kao šef smjene u stanici barske policije, neovlašćeno zaustavio i kontrolisao kazahtanskog državljanina od koga je, uz obećanje da će ga osloboditi od kazne, uzeo novac.

Iz Uprave policije su kazali da je Z.D. na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Iz policije su rekli da je istragom ustanovljeno da je Z.D., tokom januara, februara i marta, u više navrata na staničnom području Odjeljenja bezbjednosti Bar, mimo dnevnog rasporeda službi, u toku i van radnog vremena, u uniformi neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja.

“Tako što je birajući da kontroliše vozila sa stranim registarskim oznakama, fingirao postojanje saobraćajnog prekršaja, da bi potom neovlašćeno od kontrolisanog vozača uzimao novac kako bi ga navodno oslobodio od procesuiranja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Z.D. uhapšen i da je protiv njega Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

