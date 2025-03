Zbog zloupotrebe narkotika procesuirano pet osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije procesuirali su pet osoba i podnijeli tri krivične i jednu prekršajnu prijavu, zbog zloupotrebe narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija, u posljednja 24 sata, kontrolisala 13 osoba, u okviru planske akcije na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.

Iz Uprave policije su rekli da su, prilikom kontrole P.V. (38), pronašli džoint i protiv njega podnijeli prekršajnu prijavu shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga.

Kako se navodi u saopštenju, kontrolom još dvije osobe pronađene su ručno pravljene cigarete sa marihuanom.

“Po nalogu postupajućeg tužioca a nakon izvršene kriminalističke obrade policijski službenici su protiv M.Đ.(41) podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga drugima, dok je protiv P.G. (22) podnijeta prekršajna prijava iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su kontrolisali i D.V.(44) koji je kod sebe imao ručno pravljenu cigaretu sa biljnom materijom nalik na marihuanu.

Navodi se da će se u odnosu na taj slučaj tužilac naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

“Policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv J.S. (45) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, na štetu dvije osobe”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su kazali da su kod J.S. pronađene dvije ručno pravljenje cigarete sa sadržajem marihuane i jedan pvc zamotuljak sa sadržajem biljne materije tamno zelene boje nalik na marihuanu.

“Policijski službenici su tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu i protiv D.K.(23) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, na način što je drugim licima na uživanje dao opojnu drogu marihuana”, kaže se u saopštenju policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS