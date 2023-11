Zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci uhapšena dva vozača

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici u Danilovgradu uhapsili su A.G.T. (30) iz Velike Britanije i S.B. (19) iz Bara zbog zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Iz Uprave policije su na društvenoj mreži X naveli da je danilovgradska policija sinoć vršila pojačane sobraćajne kontrole i uhapsila dva vozača.

“Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci sudiji za prekršaje će na dalju nadležnost biti privedeni A.G.T. i S.B”, rekli su iz policije.

