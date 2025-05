Zbog vožnje pod dejstvom narkotika uhapšena dva vozača

Podgorica, (MINA) – Pljevljska policija uhapsila je dva vozača zbog vožnje pod dejstvom droga, a jednog zbog odbijanja testiranja na psihoaktivne supstance, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su na mreži X naveli da je uhapšen V.Đ. (26) iz Srbije, koji je vozio pod dejstvom kokaina.

Uhapšen je, kako su dodali, i M.I. (29) iz Tivta kod kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo benzodijazepina.

Iz policije su rekli da je L.J. (35) iz Srbije uhapšen jer je odbio testiranje na psihoaktivne supstance.

„V.Đ. je kažnjen novčanom kaznom od 900 EUR, dok su M.I. i L.J. privedeni sudiji za prekršaje u Pljevljima“, kazali su iz policije.

