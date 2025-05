Zbog više saobraćajnih prekršaja uhapšen ukrajinski državljanin

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je državljanina Ukrajine S.M. (30) zbog više saobraćajnih prekršaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.M. uhapsila saobraćajna policije u Podgorici.

S.M. se, kako se dodaje, nije zaustavio na izdat znak stop, zatim je prošao kroz tri crvena svijetla u razmaku manjem od deset minuta, upravljajući vozilom pod dejstvom marihuane i 1,71 promila alkohola u organizmu.

„Od sudije za prekršaje kažnjen je novčanom kaznom od četiri hiljade EUR“, naveli su iz policije na mreži X.

