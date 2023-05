Zbog skidanja i povreda službenog pečata uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Z.M. (53) i P.M. (44) zbog sumnje da su počinili krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, podgorička policija obišla je separaciju pravnog lica „Pe-Mar“ u zetskom naselju Mitrovići, čiji je izvršni direktor P.M.

Iz policije su kazali da je zatečena mašina Vibrosit u pogonu, koja služi za prosijavanje materijala, i vlasnik separacije P.M.

“Napomene radi, na ovom mjestu bila je postavljena traka od strane Urbanističko–građevinske inspekcije radi zabrane korišćenja i puštanja u pogon mašine Vibrosit”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prilikom obilaska separacije vlasnik Z.M. zatečen u bageru, kako uz pomoć utovarne kašike, materijal sa zemljanog dijela ubacuje u mašinu Vibrosit.

Iz policije su kazali da je o svemu obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je, nakon prikupljenih obavještenja, naložio hapšenje P.M. i Z.M.

“Protiv Z.M, P.M. i pravnog lica „Pe-Mar“ je, po nalogu tužioca, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata”, kaže se u saopštenju.

