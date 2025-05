Zbog prekršaja u vezi sa narkoticima okrivljenima po 15 dana zatvora

Podgorica, (MINA) – Kotoranin S.V. (49) i Nikšićanin S.Lj. (36) osuđeni su na po 15 dana zatvora zbog prekršaja u vezi sa narkoticima, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Iz tog suda su rekli da je S.V. u utorak oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od 15 dana jer je odbio testiranje na prisustvo droga.

“Istog dana u odvojenom postupku, S.Lj. je kažnjen na kaznu zatvora od 15 dana jer je u Kotoru, u mjestu Maceo, zatečen kako upravlja vozilomn pod dejstvom kokaina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sutkinja Ivana Vukasović okrivljenima izrekla i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima u trajanju od po četiri mjeseca, kao i maksimalan broj kaznenih bodova.

