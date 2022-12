Zbog nereda ispred Skupštine krivično će odgovarati jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Jedna osoba krivično će odgovarati, a 13 prekršajno zbog nereda na protestu ispred Skupštine Crne Gore, održanonm 12. decembra, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, u odnosu na događaj ispred Skupštine, kada je više osoba izvršilo organizovani napad na policijske službenike i štićeni objekat, identifikovali ukupno 15 osoba.

„Od kojih će jedna odgovarati krivično, njih 13 prekršajno, dok je za jednu osobu postupanje u toku“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici naložio je da se protiv V.I. (43) podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„Tužilac se u odnosu na radnje Đ.I. (64), F.K. (30), M.V. (24), M.P. (54), Ž.J. (42), E.G. (58), R.K (47), M.V. (37), D.Ć. (44), A.P. (27), A.H. (31), R.V. (31) i M.K. (43), izjasnio da se ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, rekli su iz policije.

Protiv tih 13 osoba, kako su naveli, biće podnijete prekršajne prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

„Identifikovana je i osoba koja je upotrijebila sprej sa nadražujućim dejstvom u pravcu policijskih službenika i okupljenih građana, pa su od A.M. (26) iz Danilovgrada prikupljena obavještenja na te okolnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je obaviješten nadležni tužilac, koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji tog djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS