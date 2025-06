Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa izdato preko hiljadu prekršajnih naloga

Podgorica, (MINA) – Službenici saobraćajne policije su tokom petodnevne kampanje pod nazivom “Pojas za spas” sankcionisali 1.029 vozača zbog prekršaja vezanih za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, tokom kampanje, čiji je cilj bio da ukaže na značaj korišćenja sigurnosnog pojasa, kako za vozače, tako i za putnike u vozilu, kontrolisana su 4.022 vozila i vozača.

„Sankcionisano je 1.029 vozača zbog prekršaja vezanih za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i 25 putnika koji nijesu koristili sigurnosni pojas, od kojih osam na mjestu suvozača i 17 na zadnjim sjedištima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da posebno zabrinjava podatak da su protiv još deset vozača podnijeti prekršajni nalozi zbog nepropisnog prevoza djece, što predstavlja ozbiljan bezbjednosni rizik.

U saopštenju se navodi da je, u okviru preventivnog segmenta kampanje, učesnicima u saobraćaju podijeljeno deset hiljada informativnih flajera sa jasnim porukama i preporukama.

Uprava policije je apelovala na sve vozače i putnike da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu ličnoj i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

