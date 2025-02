Zbog nedozvoljenog držanja oružja uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su Ž.G. (42) iz Zete, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke policije pretresli stan i druge prostorije koje koristi Ž.G. i pronašli i oduzeli pištolj marke CZ, kao i 35 komada municije različitog kalibra.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se Ž.G. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar u kontinuitetu preduzimaju preventivne i represivne mjere i radnje, usmjerene na otkrivanje, sprečavanje i procesuiranje krivičnih djela i unaprjeđenje cjelokupnog bezbjednosnog ambijenta.

