Zbog krijumčarenja krivične prijave protiv 15, uhapšeno sedam osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsili su sedam osoba i podnijeli krivične prijave protiv 15 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Kako je saopšteno iz SDT-a, pripadnici SPO i drugih organizacionih jedinica Uprave policije, uhapsili su u ponedjeljak P.P., D.M., R.D., A.S., M.S., I.T., P.M.

Dodaje se da su protiv njih, kao i protiv D.G., koji je u pritvoru i S.S., N.S., A.P., A.P., V.V., Đ.Lj., i V.B., koji su u bjekstvu ili nijesu dostižni državnim organima, podnijeli krivične prijave.

Iz SDT-a je saopšteno da je osumnjičenima za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje koji su uhapšeni, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata.

“A protiv svih, sada okrivljenih, je pokrenut i krivični postupak donošenjem naredbe o proširenju istrage”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je prethodno protiv D.G. određeno sprovođenje istrage zbog produženog krivičnog djela pranje novca.

“Iz personalnih, pisanih i elektronskih dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi osnovana sumnja da su okrivljeni D.G. i S.S. organizovali kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga nepoznata lica”, kaže se u saopštenju.

Cilj je, kako se dodaje, bio da se ta organizacija bavi prenošenjem preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.

“Pa su, tokom 2020. i 2021. godine, neplaćanjem carina, akciza i poreza za najmanje 23.580 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu u visini od najmanje 18.260.352 EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su naveli da je u naredbi o sprovođenju istrage predloženo i da sudija za istragu Višeg suda u Podgorici okrivljenima koji su zadržani odredi pritvor, a da se za onima koji su u bjekstvu i nijesu dostižni državnim organima naredi raspisivanje potjernice.

“Protiv okrivljenih i sa njima povezanim je pokrenut finansijski izviđaj, a naredbom SDT-a im je zabranjeno raspolaganje nepokretnostima”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je kreditnim, finansijskim i drugim institucijama naloženo da im uskrate isplate novčanih iznosa sa računa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS