Zbog iznude i krađe uhapšeno pet osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Budvi Bjelopoljca D.M. (19), jer je uz prijetnje nožem iznudio novac od stranog državljanina, kao i još četiri državljanina Danske osumnjičena za krađu, saopšteno je iz Uprave policije.

D.M. je, kako se sumnja, u nedjelju pružao usluge taksi prevoza ruskom državljaninu, kojem je oko jedan sat iza ponoći, po završteku vožnje, u mjestu Petrovac prislonio nož uz vrat tražeći od njega 200 EUR za vožnju.

Iz policije su rekli da je vožnja prethodno dogovorena po cijeni od 30 EUR.

„Nakon što mu je oštećeni, strahujući za sopstvenu bezbjednost, predao novac, D.M. se taksi vozilom udaljio u nepoznatom pravcu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su njihovi službenici ubrzo locirali i doveli D.M. u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja, nakon čega je po nalogu tužioca uhapšen.

„Postupajući po prijavi turskog državljanina i još jedne oštećene osobe iz Budve da su im u toku noći ukradeni motocikli, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su u kratkom roku identifikovali osumnjičene osobe i pronašli motocikle u parking garaži“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krađa u produženom trajanju, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapšeni su državljani Danske W.U. (24), L.L. (18), T.M. (19) i sedamnaestogodišnjak.

„Oni su uz krivičnu prijavu predati na dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru“, dodaje se u saopštenju.

