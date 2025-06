Zbog izazivanja požara u Ulcinju uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su L.H. (38) sa Kosova zbog izazivanja požara na objektu u Ulcinju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, preduzimajući intenzivne aktivnosti iz njihove nadležnosti, rasvijetlili krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti i uhapsili osumnjičenog.

„Nakon izbijanja požara na jednom objektu u Ulcinju u mjestu Ulcinjsko polje, u prisustvu sudskog vještaka iz oblasti zaštite od požara, eksplozija i havarija, izvršen je uviđaj na licu mjesta“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se tom prilikom došlo do sumnje da je uzrok požara ljudski faktor.

„Preduzimajući dalje mjere i radnje iz svojih nadležnosti službenici Uprave policije došli su do sumnje da je L.H. izazvao požar na tom prodajnom centru, tako što je neposredno prije ulaska u objekat odbacio opušak usljed čega je došlo do požara“, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je, kako su kazali iz policije, upoznat tužilac koji se izjasnio da se L.H. uhapsi i da se protiv njega podnese krivična prijava.

Iz policije su rekli da će L.H. danas biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Oni su istakli da je izazivanjem tog požara prodajnom centru nanijeta materijalna šteta u iznosu od oko dva miliona EUR.

Kako su naveli, materijalna šteta u iznosu od oko 20 hiljada EUR nanijeta je i jednom fizičkom licu, jer je došlo do djelimičnog oštećenja njegove porodične kuće.

„Materijalna šteta nanijeta je i na specijalnom vozilu – pumpi za beton jednog privrednog subjekta, u iznosu od oko 200 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su apelovali na sve građane da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez, kako bi se spriječilo izbijanje požara na otvorenom prostoru.

„Podsjećamo da i najmanji nemar, poput odbacivanja opuška od cigarete ili staklene ambalaže, može izazvati velike požare koji ugrožavaju živote ljudi, imovinu i prirodnu sredinu“, ističe se u saopštenju.

