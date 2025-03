ZBNK: Čarapić minira kampanju PES-a u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić minira kampanju nikšićkog odbora te stranke, ocijenili su iz koalicije Za budućnost Nikšića (ZBNK) i poručili Čarapiću da se okane tog grada i posveti sebi i svojoj karijeri.

Čarapić je na mreži X objavio da je potezanje pitanja dvojnog državljanstva i srpskog jezika pred izbore u Nikšiću pokazatelj nedostatka svijesti za realne potrebe građana i obilje neznanja kako se radi posao u opštem interesu.

Iz koalicije ZBNK su u reagovanju naveli da ne razumiju kako kolege iz nikšićkog odbora PES-a dozvoljavaju da im Čarapić svojim izjavama smanjuje rejting i stvara probleme u izbornoj kampanji.

“Umjesto da svoju ograničenu energiju upotrijebi za obilazak domaćinstava kako bi im inicijalni skup u Nikšiću izgledao iole atraktivnije, on daje izjave koje do temelja ljuljaju kampanju nikšićkog PES-a”, kaže se u reagovanju ZBNK.

Prema njihovim riječima, za eventualni loš rezultat u Nikšiću, PES neka krivca isključivo traži u Čarapiću.

“U našem dugom vremenu postojanja nagledali smo se dosta političara koji su svoju politiku zasnivali na zamisli „dobro jutro čaršijo na sve četiri strane“ i cijela Crna Gora zna da se takvi nijesu dugo zadržavali na sceni”, naveli su iz koalicije ZBNK.

Zato je, kako su kazali, bolje da se Čarapić okane Nikšića i posveti sebi i svojoj karijeri.

“Znaju Nikšićani ko je preporodio ovaj grad za svega četiri godine i iza koga je rezultat pet hiljada novozaposlenih, i upravo će se zbog toga istorijskim rezultatom naše koalicije sa Markom Кovačevićem na čelu nastaviti razvoj i napredak grada pod Trebjesom”, poručili su iz koalicije ZBNK.

Oni su ocijenili da je vrlo važno da izjavu šefa poslaničkog kluba PES-a pročitaju svi oni koji govore srpskim jezikom.

“Jer im je jasno pokazao da ne poštuje osnovna ljudska prava i o takvim stavovima i njegovoj politici sud će dati i građani Nikšića na izborima 13. Aprila”, dodaje se u reagovanju.

Iz koalicije ZBNK su kazali da će, kao i do sada, dostojanstveno nastaviti da se bore za položaj koji srpski narod po svim demokratskim pravilima zaslužuje, kroz iniciranje širokog dijaloga.

“Nikada više nećemo dopustiti da se srpskom narodu i ljudima koji govore srpskim jezikom neko obraća ultimatumima”, poručili su iz te koalicije.

