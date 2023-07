ZBCG: Uhapsiti i ostale čiji su predmeti mjesecima u fiokama GST

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) pozdravila je akciju hapšenja bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića i pozvala Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da uhapsi i ostale osobe protiv kojih je, kako tvrde, predmet spreman već osam mjeseci.

Iz koalicije ZBCG su rekli da žale zbog toga što “SDT reaguje tek kada osjeti određene vrste pritiska, bilo da dolaze iz Crne Gore ili spolja, umjesto da procesuira sve iz bivšeg režima koji su decenijama prepoznati kao nosioci kriminala i korupcije i o kojima se danima objavljuju dokazi za nezakonite radnje”.

“Zna se da je predmet protiv Veljovića i Duška Markovica, kao i Lazovića, Ubovića i braće Đukanovića, “spakovan”, odnosno leži u fiokama SDT-a još od decembra prošle godine, ali se tek sada djeluje”, kaže se u saopštenju.

Iz ZBCG su naveli da to odugovlačenje i kalkulisanje i ta vrsta poigravanja sa zakonom i sa tako važnim predmetima, od onih koji bi trebalo striktno da sprovode zakon, nije dobra.

“Kao što nije dobro da SDT koristi svoje poluge moći miješajući se u političke procese, kao što je bilo u slučaju Mila Božovića, koji je još u pritvoru”, kazali su iz te koalicije.

Iz koalicije ZBCG rekli su da nije bilo razloga da se do sada čeka na hapšenje Veljovića, i da nema razloga da se čeka sa hapšenjem ostalih protiv kojih je predmet spreman već osam mjeseci.

“Očekujemo da borba protiv mafije obuhvati sve one iz bivšeg režima koji su decenijama pljačkali i uništavali državu, progonili političke neistomisljenike i učestvovali u raznim drugim krivičnim djelima, od Mila Đukanovića i njegove Demokratske partije socijalista, do Zorana Lazovića, osoba iz Bemaksa, raznih klanova, tajkuna i svih ostalih koji su od zemlje napravili mafijaški raj”, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije ZBCG su kazali da će, kao neko ko je godinama predvodio borbu protiv organizovanog kriminala i zbog čega je “na meti svih tih kriminalnih ekipa”, pozdravti svaku akciju kao sto je današnja, ali i kritikovati sve što je loše i kalkulantsko u radu SDT-a.

Prema njihovim riječima, da bi se izgradilo povjerenje u SDT, neophodno je da to tužilaštvo i GST najzad počnu i sa sopstvenim akcijama, jer je sve do sada bio produkt dokaza koje je slao Europol.

U koaliciji ZBCG smatraju da tužilaštvo mora da izgradi kapacitete i za samostalno djelovanje.

“A to će se desiti onda kada iz te institucije, a posebno iz SDT-a, budu uklonjeni i procesuirani kadrovi koji su godinama bili batina u rukama bivšeg rezima”, zaključuje se u saopštenju.

