ZBCG i Demokratama prihvatljivi principi PES-a, nastavak razgovora narednih dana

Podgorica, (MINA) – Razgovori sa rukovodstvom liste Za budućnost Crne Gore (ZBCG) i Demokrata o formiranju buduće vlade biće nastavljeni narednih dana, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES) i dodali da ostaju otvoreni za dogovor i sa drugim političkim subjektima sa kojima dijele iste ciljeve.

Predstavnici PES-a danas su obavili razgovore s rukovodstvom liste ZBCG i Demokratske Crne Gore, povodom formiranja buduće vlade a na osnovu rezultata parlamentarnih izbora.

Iz PES-a su kazali da su razgovori protekli u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi.

“Sa zajedničkim zaključkom da je Crnoj Gori što hitnije potrebna nova stabilna vlada, koja će biti u potpunosti posvećena poboljšanju standarda građana, ubrzanju evropskih integracija i odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, navodi se u saopštenju.

Na sastancima je, kako se dodaje, konstatovano da su za sve strane prihvatljivi prinicipi koje je nedavno usvojio i predložio PES, kao i da oni treba da predstavljaju temelj buduće saradnje.

Iz PES-a su kazali da će detaljniji razgovori sa ZBCG i Demokratama biti nastavljeni narednih dana, dok su za sjutra zakazani razgovori sa predstavnicima Socijalističke narodne partije, Albanskog foruma, Albanske alijanse i Hrvatske građanske inicijative.

“PES ostaje otvoren za dogovor i sa drugim političkim subjektima, koji dijele prioritetne ciljeve i viziju Crne Gore, kao bogate, pomirene i evropske države svih njenih građana”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS