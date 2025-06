Završena Ljetnja škola za mlade diplomate

Podgorica, (MINA) – Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“, u kojoj je učestvovalo 70 mladih diplomata iz 53 države, završena je danas svečanom ceremonijom održanom u Vili Gorica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, centralna tema ovogodišnje Ljetnje škole bila je „Vanjska i bezbjednosna politika u doba informacija“.

Navodi se da je program škole organizovan od 22. juna do danas u Kolašinu, Beranama, Cetinju, Kotoru i Podgorici.

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Adis Pepić istakao je, na ceremoniji zatvaranja ljetnje škole važnost i tradiciju njenog održavanja, navodeći da to potvrđuje i ovogodišnje učešće predstavnika 53 države.

Pepić je, u kontekstu brojnih izazova s kojima se svijet danas suočava, posebno istakao važnu ulogu koju ima diplomatija.

„U vremenu globalnih izazova i ubrzanih promjena, upravo diplomatija mora biti odgovor. Uvjeren sam da ste prethodnih nekoliko dana, u razgovorima sa našim predavačima i panelistima, imali priliku da dodatno unaprijedite postojeća i steknete nova znanja i vještine, ali i uspostavite kontakte i međusobne veze na koje ćete moći da se oslonite u daljem radu i profesionalnom razvoju”, rekao je Pepić.

Kako je dodao, to je prava snaga diplomatije.

“Povjerenje koje gradimo kroz susrete“, poručio je Pepić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, tokom šestodnevnog programa, 70 mladih diplomata iz 53 države imalo je priliku da kroz brojne panel diskusije, predavanja i radionice razmijeni znanja, ideje i iskustva sa istaknutim stručnjacima, univerzitetskim profesorima, diplomatama i analitičarima.

Dodaje se da Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore organizuje Ljetnju školu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a ceremoniji zatvaranja prisustvovali su i predstavnici diplomatskog kora.

U saopštenju se navodi da je Ljetnja škola „Gavro Vuković“ postala prepoznatljiv globalni forum koji okuplja mlade diplomate i diplomatkinje iz cijelog svijeta, i da je jedan od vodećih programa ove vrste u regionu Zapadnog Balkana, posvećen mladim diplomatama, budućim liderima i donosiocima odluka.

