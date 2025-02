Završena blokada mosta Blaža Jovanovića u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Blokada mosta Blaža Jovanovića u Podgorici, koju je organizovala neformalna grupa studenata „Kamo Śutra“, završena je.

Neformalna grupa studenata „Kamo Śutra“ blokirala je najprometniji most u Podgorici nakon što zbog tragedije na Cetinju, ostavke nijesu podnijeli ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i potpredsjednik Vlade za bezbjednost Aleksa Bečić.

Blokada mosta trajala je od 17 sati i 26 minuta do 18 sati i 30 minuta.

Sa blokade je poručeno da ne traže više ostavke Šaranovića i Bečića, već njihove smjene, kao i da će nastaviti sa blokadama sve do ispunjenja zahtjeva.

Cetinjanin Aco Martinović 1. januara ubio je 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

