Završena blokada kod zgrade Vlade, najavljen novi protest naredne sedmice

Podgorica, (MINA) – Blokada kod zgrade Vlade, koju su organizovali predstavnici neformalne grupe studenata „Kamo Śutra”, zbog neispunjenih zahtjeva povodom tragedije na Cetjnju, završena je, a novi protest je najavaljen za narednu sedmicu.

Blokada predstavnika grupe “Kamo śutra” i građana trajala je od 11 do 17 sati i 26 minuta.

Građani su u tom periodu konstantno pravili buku i uzvikivali parole “ostavke”, “foteljaši”, “Bečiću-Vučiću”.

Blokiran je bio Bulevar Stanka Dragojevića, kao i Karađorđeva ulica ispred zgrade Vlade.

Predstavnica grupe Hana Rastoder kazala je da je njihova obaveza da izađu na ulice.

“Ako četiri života, četiri nedužna djeteta dvije i po godine nijesu dovoljan razlog da izađete na ulice, ako to nije dovoljan razlog za preuzimanje moralne odgovornosti, onda je naša dužnost da izađemo na ulice i da pokažemo da ih se ne bojimo”, rekla je Rastoder.

Ona je rekla da će protestovati sve dok neko ne preuzme odgovornost za dva zločina u protekla dvije i po godine.

“Ako se oni boje za svoje fotelje, treba da se plaše nas. Mi ćemo biti ovdje svake nedjelje sve dok neko u državi ne preuzme odgovornost za zločine koji su se dogodili u prethodne dvije i po godine, sve dok ne nauče da njihove funkcije nose odgovornost, da je to dužnost za koju ih mi plaćamo”, poručila je Rastoder.

Ona je najavila novi protest za narednu sedmicu.

“Sljedeće sedmice ćemo organizovati veliki protest na koji vas molimo da dođete, mi ovo radimo za našu djecu, mi na kraju dana radimo ovo za njihovu djecu. Ako njima do toga nije stalno, nama jeste”, kazala je Rastoder.

Ona je rekla da će tačan datum protesta objaviti uskoro.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?“ organizovala je prošle sedmice blokade saobraćajnica u Podgorici, dok su građani samoinicijativno organizovali blokade u više drugih gradova.

Studenti, povodom tragedije na Cetinju, traže smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Oni zahtijevaju i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reformu sistema funkcionisanja policijskih struktura, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama, kao i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS