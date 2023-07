Zatvorena ovogodišnja Ljetnja škola za mlade diplomate

Podgorica, (MINA) – Jačanjem crnogorskih institucija i sistema, evroatlantski region dobija još snažnijeg partnera, poručio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten na zatvaranju Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“.

Ceremonija zatvaranja 16. Ljetnje škole za mlade diplomate, na kojoj je učestvovalo 50 mladih diplomata iz 39 zemalja, održana je danas u Vili Gorica.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da se u okviru ceremonije premijer i koordinator tog resora, Dritan Abazović, susreo sa polaznicima ovogodišnje Ljetnje škole i održao predavanje na temu trenutne geopolitičke situacije i uloge Crne Gore, ali i regiona u novonastalim okolnostima.

On je poručio da je veliko zadovoljstvo što je Crna Gora prethodnih dana bila domaćin mladim kreatorima politika i diplomatama koji su, u duhu svog životnog poziva, odgovorni za napredak u međunarodnim odnosima, posebno u kontekstu izazova koje nameće trenutni politički momentum.

Ceremoniji zatvaranja ljetnje škole su, pored Abazovića i predstavnika MVP, prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora u Crnoj Gori, a polaznicima se obratio i Felten koji je kazao da je Crna Gora izvanredan domaćin .

Felten je naglasio da sve susrete i razgovore karakteriše konstruktivan dijalog i detaljno sagledavanje svih aspekata po pojedinačnim temama, što dovodi do boljeg međusobnog razumijevanja i saradnje.

Kako je rekao, uloga diplomatije NATO saveznika i partnera iz Evropske unije je da podrže Crnu Goru u njenim naporima da postane nova članica evropske porodice, jer kroz jačanje crnogorskih institucija i sistema, i evroatlantski region dobija još snažnijeg partnera.

Generalni sekretar u MVP Robert Markić je, pozdravljajući polaznike Ljetnje škole, naveo da je uvjeren da će iz Crne Gore ponijeti lijepe uspomene.

“Vjerujemo da ćete, obogaćeni novim znanjima, iskustvima ali i prijateljstvima, promovisati i našu zemlju, čija su vrata za vas uvijek otvorena”, poručio je Markić.

Iz MVP su kazali da je akcenat ovogodišnje Ljetnje škole stavljen na ulogu i značaj diplomatije u očuvanju mira i bezbjednosti i prevazilaženju kriza i razvijanju novih modela saradnje.

Ljetnja škola je održana od ponedjeljka do danas u Kolašinu, Cetinju, Budvi i Podgorici.

„Tokom petodnevnog programa, 50 mladih diplomata iz 39 država imalo je priliku da kroz brojne panele i diskusije razmijeni mišljenja i prenese iskustva sa najeminentnijim stručnjacima iz oblasti međunarodnih odnosa, uključujući političare, diplomate, profesore, analitičare, teoretičare i praktičare“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ovogodišnji partneri MVP za realizaciju tog projekta, pored tradicionalno Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, i GIZ, u ime njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, kao i Savjet za regionalnu saradnju.

Iz MVP su kazali da je ljetnja škola globalni forum koji okuplja mlade diplomate iz cijelog svijeta i predstavlja platformu za učenje, povezivanje i promociju Crne Gore.

„Jedan je od vodećih programa te vrste na Zapadnom Balkanu, jer je, prvenstveno, posvećen mladim diplomatama, budućim liderima i donosiocima odluka na međunarodnoj sceni i kao takav predstavlja i značajnu investiciju za budućnost“, naveli su iz Ministarstva.

