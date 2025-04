Zatvorena birališta u Nikšiću, u Herceg Novom produženo glasanje na jednom

Podgorica, (MINA) – Biračka mjesta u Nikšiću zatvorena su u 20 sati, dok će na jednom biralištu u Herceg Novom glasanje trajati do 21 sat i 40 minuta, jer je kasnije počelo.

Opštinske izborne komisije (OIK) u tim gradovima saopštile su da tokom izbornog dana nijesu zabilježene veće nepravilnosti.

Prema posljednjim podacima OIK Nikšić, u tom gradu je do 19 sati glasalo 67 odsto birača.

U Herceg Novom je, kako je saopšteno iz OIK-a, do 18 sati glasalo 45,33 odsto birača.

Na nikšićkim izborima učestvovalo je deset lista, a biračko pravo imalo je 57.589 birača.

U Herceg Novom je pravo glasa imalo 25.603 birača, koji su mogli da biraju između devet izbornih lista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS