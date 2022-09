Zatvaraju kovid ambulantu u Muzičkom centru

Podgorica, (MINA) – Kovid ambulanta u Muzičkom centru biće zatvorena od ponedjeljka zbog smanjenja broja pregledanih i kovid pozitivnih pacijenata, saopšteno je iz Doma zdravlja Podgorica.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da će ambulantu zatvoriti nakon pomnog praćenja razvoja epidemiološke situacije.

“Svi građani sa sumnjom na kovid infekciju mogu se javiti na pregled i testirati u Kovid centru Donja Gorica gdje će se obavljati pregledi, laboratorijska dijagnostika, kao i davanja parenteralne terapije pacijentima sa simptomima kovid infekcije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, rad je obezbijeđen u dvije smjene, od sedam do 21 sat.

“Zaposleni Doma zdravlja Podgorica će nastaviti da pružaju pravovremenu i kvalitetnu zdravstevu zaštitu našim sugrađanima, uprkos svakodnevnim izazovima”, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS